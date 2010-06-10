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۲۰ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

نمایشگاه عکس پرندگان شهر تهران برپا می شود

نمایشگاه عکس پرندگان شهر تهران برپا می شود

نمایشگاه عکس گروهی با موضوع پرندگان شهر تهران از 18 الی 21 خردادماه در موزه حیات وحش هفت چنار به مناسبت هفته محیط زیست برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس گروهی با موضوع پرندگان شهر تهران از 18 الی 21 خردادماه در موزه حیات وحش هفت چنار به مناسبت هفته جهانی محیط زیست در حاشیه جشنواره پرندگان شهر تهران توسط ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و موزه حیات وحش هفت چنار محیطی برگزار می شود.

در37 اثر به نمایش گذاشته شده مباحثی چون زندگی شهری و پرندگان، تنوع زیستی پرندگان شهر تهران، تنوع زیستی و اکوسیستم شهری که امسال به مناسبت سال جهانی تنوع زیستی به عنوان شعارشهرداری تهران در هفته محیط زیست انتخاب شده پرداخته شده است.

نمایشگاه صبح و بعد از ظهر از ساعت 9 الی 22 پذیرای علاقمندان به هنر عکاسی طبیعت به ویژه پرندگان است.

علاوه بر این، نمایشگاه مقالات تخصصی توسط اساتید پرنده شناسی وعکاسی با موضوع چگونگی جذب پرندگان در باغها و فضای سبز شهر تهران، فون پرندگان ایران، تنوع زیستی پرندگان شهر تهران و پرنده نگری، عکاسی در طبیعت با تاکید بر پرندگان و اثرات شهر نشینی بر زندگی پرندگان شهر تهران ارائه می شود.

همچنین گارگاههای آموزشی تاکسیدرمی پرندگان و پرنده نگری نیز از دیگر برنامه های آموزشی این جشنواره است.

کد مطلب 1098389

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