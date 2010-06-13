حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از قیمت تعیین شده برای خرید هر کیلو مرغ منجمد شیرینگ پک از سوی شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی افزود: با قیمت اعلامی قیمت هر کیلو مرغ زنده کمتر از 16 هزار و 500 ریال خواهد بود که حدود پنج درصد از متوسط قیمت فعلی مرغ در کشور کمتر بوده و باعث زیان یک هزار و 500 ریالی مرغداران به ازای هر کیلو مرغ می شود.

وی ادامه داد: این قیمت تنها منافع شرکت پشتیبانی و وزارت بازرگانی را تامین می کند و مرغداران و تشکلهای از آن استقبال نخواهند کرد.

رئیس اتحادیه مرغداران گیلان گفت: قیمت پیشنهادی مغایر سیاستهای اعلامی از سوی وزارت بازرگانی مبنی بر حمایت از تولید کنندگان است و خرید مرغ زیر قیمت تمام شده از سوی مجموعه های دولتی برای فروش در مواقع کمبود و صدور مجوز واردات مرغ از کشورهای ماننده ترکیه در چنین شرایطی نوعی رقابت ناسالم با تولید کنندگان مرغ است و این با گفته های " محمد صادق مفتح " معاون توسعه داخلی وزارت بازرگانی که در ایام عید اعلام کردند: " هدف ما جنگ با تولید کننده نیست " منافات دارد.

وی در ادامه گفت: وقتی مرغداران در شرایط سخت فعلی رها می شوند و اقدامات انجام شده در راستای حمایت و رفع معضلات آنان نیست نباید انتظار همکاری در موافع کمبود مرغ را از آنان داشت، چرا که این ضررها باید در مواقع کمبود جبران شود.

اسدالله نژاد اظهار امیدواری کرد: برنامه ریزیهای به شکلی باشد که قیمتها با سود مناسب و طبیعی برای مرغداران تثبیت و رضایت تولید کننده و مصرف کننده را تامین کند.