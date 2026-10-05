نخستین تصاویر شهدای مازندرانی حمله تروریستی بمپور منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تصاویر و مشخصات دو شهید حمله تروریستی به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو در محور بمپور-ایرانشهر از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان منتشر شد.

در این حمله تروریستی، گروهبان یکم نظام دست‌گشاده و گروهبان یکم امیرحسین قاسمی از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان بمپور به شهادت رسیدند.

شهید نظام دست‌گشاده؛ متولد آمل

شهید نظام دست‌گشاده، مجرد و متولد دوم آذرماه سال ۱۳۸۱ در شهرستان آمل بود که در جریان حمله تروریستی به گشت انتظامی پاسگاه نوکجو هدف تیراندازی قرار گرفت و به شهادت رسید.

شهید امیرحسین قاسمی؛ متولد ساری

شهید امیرحسین قاسمی نیز مجرد و متولد هشتم مردادماه سال ۱۳۸۱ در شهرستان ساری بود که در این حمله تروریستی جان خود را در راه تأمین امنیت مردم از دست داد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، زمان و محل برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر این دو شهید مدافع امنیت متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.