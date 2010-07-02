سیاستگذاری نمازجمعه درجهت وحدت سیاسی و کاهش تنش است

حجت الاسلام سید رضا تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد ائمه جمعه در بصیرت بخشی به جامعه گفت: هر جا که نظام نیاز به روشن شدن ابعاد مختلف مسائل اجتماعی فرهنگی و سیاسی داشته باشد ائمه جمعه وارد شده و به مسئولیت الهی خودشان عمل می کنند.

وی که همزمان با سالروز شهادت آیت الله صدوقی چهارمین شهید محراب سخن می گفت ، افزود: البته ممکن است مواضع ائمه جمعه که هماهنگ و همراه با مواضع نظام است با منافع بعضی از گروهها در تضاد باشد، لذا آنها می گویند ائمه جمعه خطی عمل می کنند در صورتی که این گونه نیست، ائمه جمعه موظف به تبیین و تفسیر سیاستهای نظام هستند.

تقوی گفت اینکه مردم ایران نسبت به دیگر نقاط جهانی بخصوص در دانش سیاسی از بصیرت ویژه ای برخوردارند ناشی از اولا مکتب ما تشیع است که هرگز از سیاست جدا نیست ، ثانیا روحانیت در کشور ما به عنوان یک جریانی تاثیر گذار در طول تاریخ نقش آفرین بوده و مردم همواره سعی کرده اند که طبق خواسته های روحانیت مخلص عمل کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 گفت: رهبر انقلاب اسلامی یک روحانی بود و از حوزه های علمیه نیز برخاسته و تربیت شده این مشرب بود . یک سیاستمدار فقیه و انسان شجاعی که توانست رژیم 2500 ساله را برچیند و با اندیشه های بلند و والای خود یک نظام جدید را بر پایه ولایت فقیه طراحی و پایه ریزی کند.

وی تاکید کرد: اگربگویم از اول انقلاب اسلامی تا به امروز ایران به یک کلاس سیاسی بزرگ تبدیل شده است مبالغه نکرده ام چرا که هر جلسه و محفلی اگر چه محتوای دینی داشته ولی جهت گیری های سیاسی در آن دیده می شود.

تقوی اضافه کرد: این انقلاب از ابتدا مردم را درگیر مسائل مختلف سیاسی کرده و نه یک گروه خاص بلکه همه مردم روستاها و شهرها سیاسی شده اند البته رسانه ها هم به این بینش کمک بسیاری کرده اند.

وی نهاد نماز جمعه را از جریانهایی دانست که به بصیرت در حوزه سیاسی کمک شایانی کرده است و گفت: هر جمعه ما بیش از 600 تریبون داریم که با مردم حرف می زنند. ما یعنی نهاد نماز هم یک رسانه هستیم ولی با تعریف خاص خودش. ما در طول سال و هر هفته پیام رسانی کرده و وقایع را تجزیه و تحلیل می کنیم و البته نسبت به مسائل روز حساس هستیم و اینها را وظیفه دینی خود می دانیم.

تقوی تاکید کرد: تریبون نماز جععه در جهت دادن سیاسی به مردم بسیار موثر بوده است و آنچه که نظام می خواست به صحنه آمده و نقش آفرینی کرده است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه درباره نقش خطبه هایی که افراد مختلف در سرا سر کشور ایراد می کنند گفت: ما فکر می کنیم خطبه های نماز جمعه تهران و بسیاری از نقاط کشور تعیین کننده بوده بخصوص وقتی که خطبه ها را مقام معظم رهبری ایراد می کنند.

وی افزود: این خطبه ها معمولا تا بیش از یک سال مورد استناد ائمه جمعه قرار می گیرد و روی این فرمایشات بحث و تبادل نظر می کنند.

تقوی با اشاره به آخرین نماز جمعه ای که رهبر معظم انقلاب ایراد کردند گفت: مقام معظم رهبری همین 14 خرداد گذشته مطالب بسیار ارزشمندی را در معرفی شاخصه های مد نظر امام بیان کرده اند که من به عنوان یک کارشناس معتقدم ائمه جمعه حداقل تا یک سال یا شاید بیشتر می توانند از این خطبه ها استفاده کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با اشاره به وقایع بعد از انتخابات تصریح کرد: نماز جمعه در بصیرت افزایی و در مقابله با جنگ نرم و فتنه بسیار موفق ظاهر شده و سعی کرده ایم وحدت و انسجام ملی را ازطریق تریبون نماز جمعه تقویت و مردم را از تفرقه و جدایی پرهیز دهیم .

وی تاکید کرد: تلاش کرده ایم اختلافات حزبی و گروهی را ضمن اینکه نظرها ارزشمند است برطرف کرده و با وجود احزاب و سلیقه های مختلف تنش ها را در جامعه به حداقل برسانیم.

تقوی در پایان تصریح کرد: ائمه جمعه همواره در پی این بوده اند که تمام گروهها و اعتقادات مختلف حول محور رهبری و اندیشه امام و ایران اسلامی به وحدت برسند.