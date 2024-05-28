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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۳۲

ترکیه ۹ نفر را به ‌اتهام ارتباط با داعش بازداشت کرد

ترکیه ۹ نفر را به ‌اتهام ارتباط با داعش بازداشت کرد

ترکیه امروز از بازداشت ۹ نفر به اتهام ارتباط با گروهک تروریستی داعش در استان مرسین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی،نیروهایی امنیتی استان مرسین اعلام کردند که طی عملیات مشترک با سازمان اطلاعات ترکیه، ۹ نفر را به ظن همکاری با تروریست‌های داعش بازداشت کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت کشور ترکیه در این خصوص آمده است: ۶ تَن از این افراد پس از بازجویی‌ های اولیه و انتقال به دادگاه بازداشت و ۳ نفر دیگر به کشورهای خود بازگردانده شدند.

این در حالیست که وزیر کشور ترکیه پیشتر در فروردین ماه سال جاری، از بازداشت ۵۱ نفر به اتهام ارتباط با گروهک تروریستی داعش خبر داده بود.
کد مطلب 6121843

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