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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۲۶

هفته بیست و نهم لیگ برتر؛

حسرت تارتار در رسیدن به رکورد اسکوچیچ/ دراگان جاودانه ماند

حسرت تارتار در رسیدن به رکورد اسکوچیچ/ دراگان جاودانه ماند

با شکست ملوان برابر تراکتور شانس این تیم برای شکستن رکوردش در لیگ برتر از دست رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و ملوان در هفته بیست و نهم لیگ برتر امروز سه شنبه ۸ خرداد در ورزشگاه یادگار امام تبریز به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۳ بر یک به سود تراکتور به پایان رسید تا سرخ‌پوشان تبریزی ۵۱ امتیازی شوند و ملوان هم ۴۰ امتیازی باقی بماند.

مهدی تارتار که نخستین فصل حضور خود در ملوان را تجربه می‌کند شانس این را داشت تا با پیروزی در دو هفته پایانی با ۴۶ امتیاز رکورد امتیازگیری این تیم در فصل سیزدهم را هم که با ۴۴ امتیاز و توسط «دراگان اسکوچیچ» به دست آمد، بشکند که این اتفاق رخ نخواهد داد.

با فرض اینکه ملوان در هفته پایانی موفق به شکست آلومینیوم شود این تیم ۴۳ امتیازی خواهد شد و باز هم یک امتیاز نسبت به فصل سیزدهم امتیاز کمتری کسب کرده است. ملوان اگر بتواند جایگاه پنجم خود را حفظ کند، به بهترین جایگاه خود در ادوار رقابت‌های لیگ برتر دست خواهد یافت.

کد مطلب 6121876
بهنام روان پاک

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