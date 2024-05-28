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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۲:۳۳

فرماندار سروآباد:

شورای شهر سروآباد منحل شد

شورای شهر سروآباد منحل شد

سروآباد_فرماندار شهرستان سروآباد از انحلال شورای اسلامی شهر سروآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زارعی با اعلام این خبر اظهار داشت: متأسفانه شورای اسلامی شهر سروآباد به دلیل عمل نکردن به وظایف قانونی خود و حرکت برخلاف مصالح عمومی کشور و همچنین اعتراضات شهروندان و عدم برگزاری جلسات رسمی رسماً منحل شد.

وی افزود: در طول ماه‌های گذشته اعضای شورای اسلامی شهر سروآباد جلسات رسمی برگزار نکردند و در این مدت هم نتوانسته بودند شهردار انتخاب کنند و شهرداری به صورت سرپرستی اداره می‌شد و همین امر موجب اعتراضات شهروندان و عدم رضایت آنها از مدیریت شهری شده بود و شهروندان برای بیان اعتراضات و نارضایتی خود بارها و بارها به فرمانداری مراجعه کردند.

مقام عالی دولت در شهرستان سروآباد خاطرنشان کرد: موضوع تخلفات شورای اسلامی شهر سروآباد در هیئت رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر در استانداری کردستان مطرح و اعضای هیأت حل اختلاف استانداری رأی به انحلال شورای شهر دادند و برای اعلام نتیجه نهایی به هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات وزارت کشور ارسال کردند.

وی ادامه داد: پس از ارسال این رأی به هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات در وزارت کشور، امروز این رأی مورد تأیید هیأت حل اختلاف مرکزی وزارت کشور قرار گرفت و رأی قطعی انحلال به استانداری کردستان و فرمانداری شهرستان سروآباد اعلام شد.

کد مطلب 6121881

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