رسول یونان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "احمق ما مرده ایم" دومین مجموعه داستانهای مینی مال من پس از "فرشته ها" است که چاپ نخست آن از سوی نشر مشکی در نمایشگاه کتاب عرضه شد و در حال حاضر مراحل آماده سازی چاپ دوم را پشت سر می گذارد.

به گفته یونان فضای مجموعه دوم کمی سیاه و حول محور مرگ، زندگی و عشق است.

وی همچنین از انتشار کتاب "پرواز یک تکه برف" خبر داد و گفت : در این کتاب که نشر افکار به تازگی آن را منتشر کرده است گزیده ای از شعرهای 15 شاعر معاصر و نامی اویغور از سین کیانگ آمده است.

شاعر "فرشته ها" افزود: عبدالخالق اویغور، عبدالرحیم اوتکور، عزیز عیسی، نورمحمد یاسین، عادل تونی یاز، احمد جان عثمان و ... از جمله شاعران سرزمین سین کیانگ هستند که در این کتاب شعرهایشان به فارسی ترجمه شده است.

یونان درباره حال و هوای شعر سین کیانگ توضیح داد: ادبیات سین کیانگ سراسر نوستالژی و حماسه است و سایه این دو عنصر بیشتر از داستان در شعر اویغوری جلوه پیدا می کند به گونه ای که گاه شاعران آن سرزمین را با سربازان و پارتیزانها اشتباه می گیریم.

وی در پایان گفت: کتاب "پرواز یک تکه برف" را می توان گزیده ای از شعرهای کلاسیک و مدرن سرزمین سین کیانگ دانست.

"در شهری بزرگ" عنوان یکی از شعرهای این کتاب است که اینگونه سروده شده است: "من تنهایم/مثل کرمی کوچک میان چمن­زار/مثل پنج سالگی/برای راه رفتن در شهری بزرگ/من تنهایم/مثل برگی که در حال افتادن است/میان درختان صنوبر در کوچه­ها/من تنهایم/مثل خاک تا بهار آینده..."