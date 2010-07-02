اولین قایق تخصصی اسکی ‌روی آب به ایران وارد شد

رضاگل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بعد از پیگیری‌های متعدد و پس از 30 سال موفق شدیم قایق مخصوص تندرو اسکی روی آب را به نام "کورو کراس" از آمریکا وارد کشور کنیم.

وی با اشاره به اینکه هزینه خرید و ورود این قایق به ایران 90 میلیون تومان برای فدراسیون تمام شده است، افزود: قصد داریم یکشنبه هفته آینده (13 تیرماه) این قایق تخصصی را در دریاچه آزادی تهران به آب بیاندازیم.

رئیس هیئت اسکی روی آب فدراسیون قایقرانی، خاطرنشان کرد: این قایق به لحاظ شرایط فنی برای مبتدیان و بخش استعدادیابی و آموزش استفاده نخواهد شد بلکه تنها ملی‌پوشان در سطح حرفه‌ای از آن استفاده خواهند کرد. به طور قطع حضور این قایق تخصصی کیفیت تمرینات و آمادگی ملی پوشان را تغییر خواهد داد.

وی با اشاره به برگزاری اولین اردوی استعدادیابی و آماده سازی نونهالان در تهران، ادامه داد: چنانچه ملی‌پوشان در رده بزرگسالان بتوانند تا پایان فصل تابستان به شرایط آمادگی خوبی برسند، قصد داریم برای اولین بار راهی رقابت‌های قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در جاکارتا اندونزی (مهرماه سال جاری) شویم.

گل محمدی یکی از بزرگترین مشکلات ملی‌پوشان را در نبود مربی خارجی دانست و گفت: هرچند مربیان اسکی‌روی آب تاکنون به سه دوره آموزشی خارج از کشور اعزام شده‌اند اما این آموزش برای این رشته مبتدی در ایران کافی نیست و مطمئنا برای پیشرفت بیشتر باید از حضور مربیان خارجی در راس تیم ملی بهره ببریم.

وی تصریح کرد: در هفته آینده کمیته اسکی‌روی آب فدراسیون قایقرانی رسما به فدراسیون انجمن‌های ورزشی ملحق می‌شود. اسکی‌روی آب با کمک فدراسیون قایقرانی در این چند سال شروع خوبی داشت و صاحب امکانات و تجهیزات جدید شد. امیدوارم این رشته در انجمن جدید هم به رشد و توسعه خود ادامه دهد.