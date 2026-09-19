جامعه اسلامی مدیران: خروج ایران از NPT یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مدیران با صدور بیانیه‌ای خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را یک ضرورت دانست.



متن بیانیه بدین شرح است:

پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بر موازنه‌ بنیادین ذیل استوار بود:

عدم گسترش سلاح هسته‌ای در برابر حق استفاده صلح‌آمیز و حفاظت از اعضا در برابر تجاوز.

امروز پس از سال‌ها همکاری بی‌سابقه و شفافیت کم‌نظیر ایران، این موازنه فروپاشیده و این معاهده نه امنیتی برای ملّت بزرگ ایران فراهم کرده و نه مانع فشار شده است بلکه زمینه‌ساز جاسوسی و مشروعیت‌سازی برای تجاوز گردیده است.بنابر این جامعه اسلامی مدیران ضرورت خروج ایران از این معاهده را اعلام می‌دارد.

ایران با پذیرش پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه آن، گسترده‌ترین نظارت آژانس را پذیرفت؛ حدود ده‌ها دوربین فراپادمانی در اصفهان نصب شد، نظارت در نطنز و کرج گسترش یافت و آژانس در گزارش محرمانه از پایان نصب دوربین‌ها در نطنز و برداشتن مهروموم‌ها خبر داد. این سطح همکاری در میان اعضا بی‌سابقه است، اما نتیجه آن برای ایران نه امنیت بود، نه حفاظت، بلکه بمباران، ترور و تحقیر و «تحدید و تهدید» غیرقانونی را در پی داشت!

آژانس که موظف به حمایت از تأسیسات صلح‌آمیز اعضا در برابر تهدید و تجاوز است، حملات غیرقانونی آمریکا به تأسیسات ایران از جمله در دارخوین، نطنز، فردو، اصفهان و اراک را نه عملی و نه حتی لفظی محکوم نکرد.

مدیرکل آژانس، رافائل گروسی که بر اساس اسناد فاش‌شده دارای ارتباط غیرمتعارف با موساد است، در برابر این تجاوزها مدعی بی‌طرفی شد و از محکوم کردن آن‌ها خودداری کرد؛ اقدامی که همدستی با متجاوز و به معنای تمسخر حقوق بین‌الملل است.

بدتر از سکوت، گزارش‌سازی‌های جهت‌دار آژانس پیش از حمله بود. آژانس با ادعاهای بی‌اساس درباره «عوامل نگران‌کننده» و درخواست «دسترسی کامل»، به ابزار مشروعیت‌بخشی به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شد. گروسی خود نوشته بود اطّلاعاتی درباره برنامه ساخت سلاح هسته‌ای ایران وجود ندارد، اما با طرح ادعای پنهان‌کاری، فضای سیاسی حمله را فراهم کرد. قطعنامه شورای حکام نیز مقدمه‌چینی برای تجاوز واقع شد.

در همین حال، رژیم صهیونیستی با استفاده از اطّلاعات جمع‌آوری‌شده به بهانه بازرسی، در عملیات «نارنیا» ۱۰ نفر از دانشمندان ارشد هسته‌ای ایران را در خواب به شهادت رساند و جمعی از دانشمندان را نیز با عملیات تروریستی قبلا به شهادت رسانده بود اما آژانس نه پیگیری کرد و نه محکوم!

اخیرا دولت اتریش نیز در اقدامی غیرقانونی و غیرحرفه‌ای، به‌عنوان میزبان آژانس، از صدور ویزا برای دکتر محمد اسلامی برای حضور در کنفرانس عمومی وین خودداری کرد. این امر که ناقض تعهدات میزبانی است، با انتقاد نماینده روسیه همراه شد، اما آژانس هیچ واکنش مؤثری نشان نداد. این رفتار ثابت می‌کند ایران در چارچوب فعلی، نه شریک راهبردی است و نه محترم.

این بیانیه در حمایت از هشدار سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملّی، که قطعنامه ضدایرانی شورای حکام را غیرقانونی، سیاسی و ناشی از فشار آمریکا و صهیونیزم دانست و گفت اقدامات مخرب آژانس کشورها را به خروج از NPT سوق می‌دهد و نیز در حمایت از مطالبه ۱۳۰ نماینده محترم مجلس که با استناد به ماده ۱۰ معاهده خواستار آغاز فرآیند قانونی خروج شده‌اند، صادر می‌شود.

آمریکا سال‌هاست موضوع هسته‌ای را بهانه تحریم، فشار و دشمنی علیه ایران کرده و حتی با فشار بر کشورهای میزبان مانع حضور مقامات ایرانی در مجامع بین‌المللی شده است. ادامه حضور در این معاهده، قطعا تنها دست دشمن را باز می‌گذارد و سودی برای ایران ندارد.

بنابراین خروج از NPT یک ضرورت راهبردی است، نه اقدام شتاب‌زده؛ ابزاری برای مقابله با تحریم، جنگ و دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی. ماده ۱۰ معاهده حق خروج در رویدادهای فوق‌العاده را به رسمیت شناخته و تهدیدهای مستمر و ناکامی تضمین‌های بین‌المللی مصداق روشن آن است. خروج یعنی پایان نظارت یک‌طرفه، جاسوسی تحت پوشش بازرسی و بهانه‌تراشی برای تجاوز.

جامعه اسلامی مدیران از دولت، مجلس و دستگاه قضایی به‌ویژه روسای محترم آن و شورای عالی امنیت ملّی می‌خواهد فرآیند قانونی خروج را در دستور کار قرار دهند و همکاری‌های داوطلبانه فراتر از پادمان را متوقف کنند، محکومیت تجاوزات آمریکا و اسرائیل و ترور دانشمندان را در مجامع بین‌المللی پیگیری کنند، حفاظت از تأسیسات و دانشمندان را به بالاترین سطح امنیتی برسانند و همکاری علمی و فنی با کشورهای همسو و مستقل را گسترش دهند.

جامعه اسلامی مدیران تأکید می‌کند ایران همچنان خواهان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است، اما ادامه عضویت در معاهده‌ای که به ابزار تجاوز، تحریم و تحقیر تبدیل شده، خیانت به خون شهدای دانشمند هسته‌ای، امام مجاهد شهید و منافع ملّی است. زمان تصمیم شجاعانه برای استقلال کامل هسته‌ای و امنیت پایدار ملّی فرا رسیده است.