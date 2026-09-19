به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، مسابقات اسکی روی آب کشور در بخش «کیبل ویکبورد» به میزبانی استان مازندران و در مجموعه سام ویک پارک دریاچه ولشت برگزار شد و نفرات برتر در دو بخش آقایان و بانوان و در ردههای حرفهای، نیمهحرفهای و نوجوانان معرفی شدند.
در بخش حرفهای آقایان آرمین حسینزاده عنوان نخست را به دست آورد و محمد امراللهی و سام کردی به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
در رده نیمهحرفهای آقایان نیز محمدرضا هراتی قهرمان شد و رامان مقیاسیان گریفرد و میّرمحمد حسینی عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
در رده نوجوانان پسر، سهند پیوندی به مقام نخست رسید و مهرسام قربانی و آروین عینی در جایگاههای دوم و سوم ایستادند.
در بخش حرفهای بانوان، دریا کردی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و یاس ترکمن و نیلوفر دارا به ترتیب دوم و سوم شدند.
همچنین در رده نوجوانان دختر ملینا زرچین بر سکوی نخست ایستاد و آلما نامدار و هلیا سادات موسوی عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
این مسابقات با حضور عباس ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی، علیرضا مهرصادقی رئیس کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا، سارا حیدری دبیرکل فدراسیون انجمنهای ورزشی، یاسر سلیم بهرامی رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان مازندران، مجید پالوج رئیس اداره ورزش و جوانان چالوس، محمد حسنزاده مدیر دریاچه ولشت و حامد کردی مدیر مجموعه سام ویک پارک ولشت برگزار شد.
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