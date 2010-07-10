چهارمین جشنواره گل محمدی در "گنبرف " اسکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، چهارمین جشنواره منطقهای «گل محمدی دامنههای سهند» با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان جهاد کشاوری استان و با حضور معاون پارلمانی رئیسجمهور و 100 خبرنگار و عکاس در روستای « گنبرف» اسکو برگزار شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: تولیدات گل محمدی در شهرستان اسکو امسال به هزار و 900تن افزایش یافته است.
مسعود محمدیان در حاشیه چهارمین جشنواره گل محمدی در دهستان گنبرف اسکو در دامنه های سهند در جمع خبرنگاران گفت: عملکرد هکتاری گلمحمدی در شهرستان با توجه به اجرای عملیات اصلاحی و زراعی در سالهای اخیر از سه تن در هر هکتار به چهار تن در هکتار رسیده است که کل تولید در شهرستان در سالجاری نزدیک به هزار و 900 تن گل تر میرسد.
وی با اشاره به اینکه 543 هکتار از باغات اسکو به کشت گل محمدی اختصاص یافته است، افزود: پیشبینی میشود در سالجاری با متوسط تولید 5.3 تن در هکتار، دو هزار و 900 تن محصول گل محمدی به صورت تر از باغات استان استحصال شود.
محمدیان گل محمدی را یکی از منابع درآمد باغداران استان آذربایجان شرقی به ویژه شهرستان اسکو عنوان کرد.
محمدیان خاطر نشان شد: استان آذربایجان شرقی بعد از استانهای کرمان، اصفهان و فارس در رتبه چهارم کشوری از لحاظ سطح زیر کشت و تولید گل محمدی قرار گرفته است.
محمدیان همچنین با تاکید به میزان سطح زیر کشت و تولید گل محمدی در شهرستان اسکو و همچنین تولید میزان قابل توجهی از این گل در شهرستانهای مجاور، احداث یک واحد صنعتی فرآوری گل محمدی در این منطقه را ضروری دانست و اذعان داشت: احداث یک واحد صنعتی فرآوری گل محمدی در منطقه جهت استحصال اسانس و گلابگیری لازم و ضروری است که ارزآوری قابل توجهی داشته و موجب افزایش اشتغال نیز خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه از هر پنج تا 5.5 کیلوگرم گل سرخ تر، یک کیلو گل محمدی خشک بهدست میآید، خاطر نشان شد : با احتساب 825 هکتار باغ گل محمدی بارور و 145 هکتار نهال، در مجموع 970 هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص یافته است.
محمدیان همچنین افزود: امید میرود با ایجاد باغات الگویی و تلاش برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و گلابگیری و تهیه اسانس گل محمدی، بتوان در رشد توسعه صنعت گل سرخ استان قدمهای موثری برداشت.
محمدیان تصریح کرد: گل محمدی گیاهی بسیار مقاوم و کمتوقع است و این گل اغلب شرایط آب و هوایی را به خوبی تحمل میکند ولی برای حداکثر عملکرد، طالب مکانهای باز و پرآفتاب بوده و نسبت به کمآبی مقاوم است که معمولاً در زمان گلدهی در این شهرستان، هر 15 روز یکبار بعد از برداشت و اتمام گلدهی، آبیاری میشود.
