چهارمین جشنواره گل محمدی در "گنبرف " اسکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، چهارمین جشنواره منطقه‌ای «گل محمدی دامنه‌های سهند» با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان جهاد کشاوری استان و با حضور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و 100 خبرنگار و عکاس در روستای « گنبرف» اسکو برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در این مراسم گفت: تولیدات گل محمدی در شهرستان اسکو امسال به هزار و 900تن افزایش یافته است.

مسعود محمدیان در حاشیه چهارمین جشنواره گل محمدی در دهستان گنبرف اسکو در دامنه های سهند در جمع خبرنگاران گفت: عملکرد هکتاری گل‌محمدی در شهرستان با توجه به اجرای عملیات اصلاحی و زراعی در سال‌های اخیر از سه تن در هر هکتار به چهار تن در هکتار رسیده است که کل تولید در شهرستان در سال‌جاری نزدیک به هزار و 900 تن گل تر می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه 543 هکتار از باغات اسکو به کشت گل محمدی اختصاص یافته است، افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری با متوسط تولید 5.3 تن در هکتار، دو هزار و 900 تن محصول گل محمدی به صورت تر از باغات استان استحصال شود.

محمدیان خاطر نشان شد: استان آذربایجان شرقی بعد از استان‌های کرمان، اصفهان و فارس در رتبه چهارم کشوری از لحاظ سطح زیر کشت و تولید گل محمدی قرار گرفته است.

محمدیان همچنین با تاکید به میزان سطح زیر کشت و تولید گل محمدی در شهرستان اسکو و همچنین تولید میزان قابل توجهی از این گل در شهرستان‌های مجاور، احداث یک واحد صنعتی فرآوری گل محمدی در این منطقه را ضروری دانست و اذعان داشت: احداث یک واحد صنعتی فرآوری گل محمدی در منطقه جهت استحصال اسانس و گلاب‌گیری لازم و ضروری است که ارزآوری قابل توجهی داشته و موجب افزایش اشتغال نیز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از هر پنج تا 5.5 کیلوگرم گل سرخ تر، یک کیلو گل محمدی خشک به‌دست می‌آید، خاطر نشان شد : با احتساب 825 هکتار باغ گل محمدی بارور و 145 هکتار نهال، در مجموع 970 هکتار از اراضی استان به کشت این محصول اختصاص یافته است.

محمدیان همچنین افزود: امید می‌رود با ایجاد باغات الگویی و تلاش برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و گلاب‌گیری و تهیه اسانس گل محمدی، بتوان در رشد توسعه صنعت گل سرخ استان قدم‌های موثری برداشت.

محمدیان تصریح کرد: گل محمدی گیاهی بسیار مقاوم و کم‌توقع است و این گل اغلب شرایط آب و هوایی را به خوبی تحمل می‌کند ولی برای حداکثر عملکرد، طالب مکان‌های باز و پرآفتاب بوده و نسبت به کم‌آبی مقاوم است که معمولاً در زمان گل‌دهی در این شهرستان، هر 15 روز یک‌بار بعد از برداشت و اتمام گل‌دهی، آبیاری می‌شود.