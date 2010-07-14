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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۴

پس از 7 سال؛

آمریکا "طارق عزیز" را به مسئولان عراقی تحویل داد

آمریکا "طارق عزیز" را به مسئولان عراقی تحویل داد

وکیل طارق عزیز معاون صدام دیکتاتور سابق عراق اظهار داشت که نظامیان آمریکایی طارق عزیز را به مسئولان عراقی تحویل دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بدیع عارف" خاطرنشان کرد: طارق عزیز موکل من به همراه شماری از افراد بازداشت شده شب گذشته توسط نظامیان آمریکایی به نیروهای عراقی تحویل داده شدند.

عارف در ادامه گفت: طارق عزیز در تماس تلفنی با من اعلام کرد که هم اکنون در زندان "الکاظمیه" بغداد بسر می برد و حال وی در شرایط کنونی خطرناک است.

طارق عزیز 74 ساله در آوریل 2003 تسلیم نظامیان آمریکایی شد و در زندان "کروبر" در غرب بغداد زندانی شده بود.

وی در دوران حکومت صدام بعثی، در مقام معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه و وزیر اطلاع رسانی به این رژیم سرکوبگر خدمت می کرد و در جنایات ضد بشری بر ضد ملت عراق و همچنین ملت ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی مشارکت داشت.

کد مطلب 1116752

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