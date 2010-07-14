آمریکا "طارق عزیز" را به مسئولان عراقی تحویل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بدیع عارف" خاطرنشان کرد: طارق عزیز موکل من به همراه شماری از افراد بازداشت شده شب گذشته توسط نظامیان آمریکایی به نیروهای عراقی تحویل داده شدند.

عارف در ادامه گفت: طارق عزیز در تماس تلفنی با من اعلام کرد که هم اکنون در زندان "الکاظمیه" بغداد بسر می برد و حال وی در شرایط کنونی خطرناک است.

طارق عزیز 74 ساله در آوریل 2003 تسلیم نظامیان آمریکایی شد و در زندان "کروبر" در غرب بغداد زندانی شده بود.

وی در دوران حکومت صدام بعثی، در مقام معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه و وزیر اطلاع رسانی به این رژیم سرکوبگر خدمت می کرد و در جنایات ضد بشری بر ضد ملت عراق و همچنین ملت ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی مشارکت داشت.