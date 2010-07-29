"جان آموس" که سابقه مربیگری در این رشته را دارد، در مصاحبه با خبرنگار مهر در کوالالامپور ضمن بیان این مطلب افزود: تیم وزنه برداری معلولان ایران یکی از تیم‌های مطرح در سطح جهان است.

وی در رابطه با سطح رقابت‌های جهانی مالزی گفت: سطح رقابت‌های این دوره از پیکارهای جهانی بسیار بالا و رکوردزنی‌های ورزشکاران چشمگیر و قابل توجه بوده است.

"آموس " در رابطه با داوری این دوره از مسابقات گفت: داورها قضاوت قابل قبولی را ارائه کرده‌اند اما تفاوت جایگاه مربیان و داوران مانند مسابقات فوتبال گاهی باعث اختلاف نظر بین آنها می شود.

جان آموس، رئیس فدراسیون جهانی پاورلیفتینگ معلولان

رقابت‌های جهانی وزنه برداری معلولان با حضور 290 ورزشکار از 49 کشور جهان در سالن "تیتی وانگسا" ورزشگاه کوالالامپور مالزی برگزار می شود و تیم ملی وزنه برداری معلولان کشورمان با هشت وزنه بردار در رده سنی بزرگسالان و هشت وزنه بردار در رده سنی جوانان در این دوره از مسابقات شرکت کرده است.

سرمربیگری این تیم‌ها بر عهده داوود بتهاج است و غلامرضا آستارکی، محمد جواد رازی و علی محمودی به عنوان مربی وی را یاری می کنند.

تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین کشورمان در مسابقات جهانی مالزی تاکنون چهار مدال طلا، چهار نقره و دو برنز کسب کرده است.