رابین رایت هم به جمع بازیگران "دختری با خالکوبی اژدها" پیوست

به گزارش مهر از توتال فیلم در حالی که مدت هاست مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر این فیلم آغاز شده ، همچنان نام های جدیدی به فهرست بازیگران این فیلم افزوده می شوند.



هفته گذشته استلان اسکارسگارد بازیگر سوئدی به فهرست بازیگران فیلم افزوده شده بود." دختری با خالکوبی اژدها " بازسازی فیلمی سوئدی است که در اکران جهانی با موفقیت همراه شده بود.رابین رایت قرار است در این فیلم نقش اریکا برگر ، ناشر مجله میلنیوم را بازی کند که همکار میکاییل بلومکویست است.نقش بلومکویست را دنیل کریگ بازیگر انگلیسی بازی می کند.



بنا بر اخبار منتشر شده رایت به احتمال زیاد در دو قسمت بعدی سه گانه " هزاره" یعنی " دختری که با اتش بازی کرد" و " دختری که لانه زنبور را خراب کرد" هم نقش آفرینی خواهد کرد.هنوز بازیگر نقش اصلی فیلم برگزیده نشده است.فیلم " دختری با خالکوبی اژدها" دسامبر 2011 اکران می شود.

