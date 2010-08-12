همایش روحانیون استان اردبیل در مشکین شهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل چهارشنبه شب طی سخنانی در این همایش، با تبیین نقش روحانیون در ترویج دین و شکل دهی افکار عمومی ماه رمضان را بهترین فرصت برای خودسازی، تزکیه و ترویج احکام الهی دانست.

حجت الاسلام مهدی ستوده وجود مساجد تعطیل شده در استان را قابل قبول ندانست و بر لزوم ارتقا ارتباط روحانیون با مردم بویژه نوجوانان و جوانان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: قبل از پیدایش مدارس، مساجد به عنوان یگانه مرکز مهم آموزشی، فرهنگی و سیاسی در جوامع اسلامی مطرح بودند و رونق دهی بیشتر به مساجد بویژه در ماههای رمضان و محرم ضرورت است.

وی با اشاره به آمادگی مساجد و مکانهای مذهبی برای ضیافت ماه مبارک رمضان افزود: باید در تمام مناطق شهری و روستایی محافل قرآن و مجالس برای بهره‌گیری از فیوضات این ماه فراهم شود.

ستوده با تأکید بر فضائل خواندن قرآن و حضور در محافل قرآنی در ماه مبارک رمضان تصریح کرد: امیدواریم در این ماه گرانقدر الهی جلسات قرائت و تفسیر قرآن کریم به شکل فراگیر برگزار شده و همگان از فیوضات این ماه توشه بردارند.

وی همچنین از واگذاری مدیریت اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی به مردم در این استان خبر داد و اضافه کرد: این مهم در راستای پررونق شدن برنامه‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ابراز داشت: اگر مردم در رأس کارهای فرهنگی، مذهبی و اعتقادی قرار گیرند، برگزاری مراسم به شکل منسجم و همراه با ثمرات ماندگار خواهد بود.

وی ماه رمضان را فرصتی برای بازیابی قوای تشکلهای مذهبی مردمی و انسجام فعالیتهای آنها دانست و یادآور شد: تشکلهای مردمی و هیئت امنای مساجد باید در جذب آحاد مختلف مردم بویژه جوانان به مساجد همت کنند زیرا مسجد بهترین مکان تربیتی و اصلاح امور است.

معاون فرماندار مشگین شهر نیز در این همایش از تخصیص اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال طی یک سال گذشته برای عمران و آبادانی مساجد و امورات فرهنگی این شهرستان خبر داد.

سیدحمید عباداللهی با اشاره به اعزام 60 روحانی و مبلغ به روستاهای دورافتاده این شهرستان همزمان با ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: ستاد برگزاری مراسمات مذهبی و دینی با عضویت دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این شهرستان فعال شده است.