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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

۴ حفار غیرمجاز در پلدختر دستگیر شدند

۴ حفار غیرمجاز در پلدختر دستگیر شدند

خرم‌آباد - فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی لرستان از دستگیری چهار حفار غیرمجاز در شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قدمی ظهر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و گزارش‌هایی مبنی بر حضور و حفاری غیرمجاز، نیروهای یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان پلدختر بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: مأموران پس از حضور در محل، چندین مورد حفاری را مشاهده کردند و در ادامه، با انجام بررسی‌های میدانی و تحقیقات، هویت افرادی که اقدام به حفاری کرده بودند، شناسایی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی لرستان، تصریح کرد: در پی اقدامات انجام‌شده، چهار نفر در ارتباط با این حفاری‌ها شناسایی شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ قدمی، تأکید کرد: مطابق قانون، هرگونه حفاری و کاوش باهدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با تعامل و همکاری مراجع قضایی و انتظامی با مرتکبان این‌گونه جرائم برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.

کد مطلب 6943207

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