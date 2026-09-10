۴ حفار غیرمجاز در پلدختر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قدمی ظهر امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و گزارشهایی مبنی بر حضور و حفاری غیرمجاز، نیروهای یگان حفاظت میراثفرهنگی شهرستان پلدختر بلافاصله به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: مأموران پس از حضور در محل، چندین مورد حفاری را مشاهده کردند و در ادامه، با انجام بررسیهای میدانی و تحقیقات، هویت افرادی که اقدام به حفاری کرده بودند، شناسایی شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی لرستان، تصریح کرد: در پی اقدامات انجامشده، چهار نفر در ارتباط با این حفاریها شناسایی شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ قدمی، تأکید کرد: مطابق قانون، هرگونه حفاری و کاوش باهدف دستیابی به اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با تعامل و همکاری مراجع قضایی و انتظامی با مرتکبان اینگونه جرائم برخورد قانونی و قاطع صورت میگیرد.
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