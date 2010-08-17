ابوالفضل شهرآبادی در گفتگو با مهر درباره بین المللی شدن بورس تهران گفت: از حدود دو سال پیش پروسه ای برای بین المللی کردن بورس تهران آغاز کردیم. فرآیند جهانی شدن در بورسها طی سالهای اخیر در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. بسیاری از کشورها نیز به سمت بازکردن مرزهای خود بر روی سرمایه گذاران خارجی اقدام کرده اند که اصطلاحا بورس خود را جهانی کنند.

مدیر امور بین الملل شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به فوائد جهانی شدن بورسها از جمله ورود سرمایه های جدید و بزرگ تصریح کرد: با توجه به اینکه کشور ما رو به توسعه است، بورس از این موضوع غافل نشده و به نحوی اقداماتی را در این راستا آغاز کرده است.

شاخه بین المللی

وی با بیان اینکه در این زمینه مطالعاتی انجام شده و حالات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اظهارداشت: در ابتدا موضوع از ایجاد یک شاخه بین المللی برای بورس تهران مطرح شد که بر این اساس بحث بورس بین المللی کیش در برنامه بود و کارهایی بر روی این موضوع انجام شد.

به گفته شهرآبادی حتی قانون تاسیس بورس توسط مناطق آزاد را به مجلس ارسال کردیم که به تصویب مجلس نیز رسید و هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکلاتی برخورد کرده است. یک تبصره به موضوع اصلاح قانون فعالیتهای مناطق آزاد گنجانده شد تا این مناطق بتوانند خود زیر نظر سازمان بورس، بورس ایجاد نمایند.

بررسی بورسها

این مقام مسئول در شرکت بورس و اوراق بهادار با اشاره به بازدید از چند بورس بین المللی از جمله مالزی، استانبول، امارات و... گفت: آنچه مشهود بود این است که بورسی به اسم بورس بین المللی مستقل از بورس مادر در آنها چندان جواب نداده است. مسئولان این بورسها به ما پیشنهاد کردند که این راه را نرویم و چون در این کشورها تست شده نتیجه آن موفقیت آمیز نبوده است.

وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که این اقدام برای ما کم فایده خواهد بود، عنوان کرد: با توجه به این موضوع بر روی دو بحث یعنی اصلاح و توسعه آئین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس تهران و ایجاد تابلوی ارزی در مناطق آزاد مثل کیش متمرکز شدیم.

جایگزین تابلوی ارزی

شهرآبادی ابلاغ آئین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس در اوایل سال جاری را باعث ایجاد گشایش برای جذب سرمایه گذاری خارجی و برداشته شدن یکی از موانع اصلی بر سر راه سرمایه گذاران خارجی در بورس عنوان و بیان کرد: برای ایجاد تابلوی ارزی نیز جایگزینی دیگری یعنی ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری بین المللی پیدا شد، یعنی سرمایه گذاران خارجی در این صندوقها سرمایه گذاری کرده و این سرمایه ها به سمت بورس تهران هدایت شود.

مدیر امور بین الملل شرکت بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اگر صندوقهای سرمایه گذاری توسعه یابند، شاید نیاز چندانی نیز به ایجاد تابلوی ارزی نباشد، اما از سوی دیگر به نظر می رسد که ایجاد تابلوی ارزی می تواند مورد بررسی بیشتری قرار گیرد تا به فراموشی نیز سپرده نشود.

وی خاطرنشان کرد: تابلوی ارزی منطقه ای همچون کیش که از معافیت و یکسری تسهیلات برخوردار است، می تواند راه اندازی شود تا سرمایه گذاران نیز از تسهیلات آن برخوردار شوند.

تسهیلات بورسی مناطق آزاد

شهرآبادی عدم نیاز به ویزا، معافیتهای مالیاتی، ورود و خروج ارز به راحتی و سایر موارد را از جمله تسهیلات سرمایه گذاران خارجی در بورسهای مناطق آزاد برشمرد و افزود: بعضا حتی یکی از این موارد برای برخی از این سرمایه گذاران خارجی دارای اهمیت است.

وی گفت: در آخرین بحثی که در این خصوص صورت گرفت، نظر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بر ایجاد صندوقهای بین المللی برای جذب سرمایه گذاران خارجی بود که از جمله این صندوقها می توان به صندوق سرمایه گذاری فیروزه که با وجود تحریمها عملکرد مناسبی را داشته است و یا صندوق سرمایه گذاری امین گلوبال اشاره کرد.

وی در مورد صندوق ارزی نیز گفت: این صندوق نیز در سطح کلان تری برای جذب سرمایه گذاران خارجی تشکیل شده است تا سرمایه های جذب شده به سمت پروژه های سودآور که یکی از آنها بورس است، هدایت شود.

ایجاد 10 صندوق سرمایه گذاری بزرگ

مدیر امور بین الملل شرکت بورس و اوراق بهادار ایجاد تابلوی ارزی را تقریبا موضوعی مسکوت مانده تلقی کرد و اظهار داشت: اگر 10 صندوق سرمایه گذاری بزرگ راه اندازی شود، می تواند سرمایه های زیادی را جذب کند، زیرا کار راه اندازی آنها نیز راحت و سریع است که فقط به یک مجوز و یک بازاریابی نیاز دارد، اما تابلوی ارزی نیاز به مطالعات و تصویب آئین نامه در شورای عالی بورس دارد.

شهرآبادی با تاکید بر اینکه برای ایجاد صندوقهای سرمایه گذاری باید بخش خصوصی، کارگزاران و شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه فعال شوند، بیان کرد: یکی از ضعفهای ما در این بخش بازاریابی است که در مراحل اولیه آن در بخش تئوری و علمی قرار داریم. میزان سرمایه گذاری از طریق این صندوقها در بورس نیز نیم درصد است که به همین دلیل در محاسبات بین المللی لحاظ نمی شود.