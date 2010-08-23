پرداخت تسهیلات نوسازی به 1000 مسکن روستایی استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، منتظرالحجت سجادیان در نشستی خبری در جمع اصحاب رسانه استان یزد اظهار داشت: این تسهیلات در سال جاری به 375 واحد روستایی به مبلغی بالغ بر 37 میلیارد و 500 میلیون ریال پرداخت شده است.

وی افزود: این اعتبار در سال 84 حدود 11 میلیارد و 250 میلیون ریال در سال 85 حدود شش میلیارد و 840 میلیون ریال در سال 86 حدود 11 میلیارد و 50 میلیون ریال و در سال 87 حدود 10 میلیارد و 950 میلیون ریال بوده است.

سجادیان خاطرنشان کرد: به جز تسهیلات اعطایی به 375 واحد روستایی در سال جاری، تسهیلات یاد شده در سالهای 84 تا 87 به 661 واحد مسکن روستایی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه سقف تسهیلات اعطایی برای بازسازی مسکن روستایی طی این سالها افزایش یافته است، افزود: این رقم در سال جاری نسبت به سال 84 افزایش دو برابری داشته است به نحوی ‌که امسال سقف تسهیلات برای بهسازی و نوسازی به 100 میلیون ریال رسیده است.

323 میلیون ریال تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران کم درآمد استان یزد پرداخت شد

سجادیان همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات قرض‌ الحسنه ودیعه مسکن مستاجران کم‌ درآمد از سوی این بانک در استان یزد بیان داشت: این تسهیلات به مبلغ دو میلیارد و 323 میلیون ریال به افراد معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

وی همچنین یادآور شد: از سال 84 تا 86 نیز با استفاده از تسهیلات اشتغال‍زایی بانک رفاه استان یزد با تسهیلاتی بالغ بر 113 میلیارد ریال بیش از هزار و 130 شغل در این استان ایجاد شده است.

سجادیان همچنین با اشاره به سایر تسهیلات پرداختی از سوی این بانک عنوان کرد: در سال 88 و 89 در مجموع بیش از 19 میلیارد و 611 میلیون ریال تسهیلات قرض ‌الحسنه مستمری‌ بگیران سازمان تامین اجتماعی، در سال 86 و 87 در مجموع یک میلیارد و 300 میلیون ریال تسهیلات قرض ‌الحسنه پرداختی به زندانیان معسر و .... پرداخت شده است.

26 میلیون نفر در سطح کشور از خدمات بانک رفاه بهره مند می شوند

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به تاریخچه تاسیس بانک رفاه کارگران بیان داشت: این بانک هم ‌اکنون با هزار و 95 نیروی انسانی و هزار و 67 شعبه در سراسر کشور در حال ارائه خدمات بانکی به مردم است و از آنجا که جمعیت قابل توجهی از سازمان تامین اجتماعی او افراد زیرپوشش این سازمان از طریق بانک رفاه خدمات خود را دریافت می ‌کنند، در کل کشور بین 25 تا 26 میلیون نفر در سطح کشور از خدمات این بانک بهره‌ مند می‌ شوند.

سجادیان با اشاره به خدمات عام این بانک عنوان کرد: خدمات ارزی، تسهیلات ریالی و ... از جمله خدماتی است که این بانک نیز نظیر سایر بانک‌های کشور ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به طرحهای جدید تسهیلاتی بانک مسکن گفت: تسهیلات قرض‌الحسنه سکه با شرایط ویژه برای نخستین بار توسط بانک رفاه ارائه شد و هم‌اکنون نیز استان یزد پس از استان اصفهان رتبه دوم را در استقبال از این طرح داشته است.

سجادیان همچنین خاطرنشان کرد: این بانک طی شش سال متوالی به عنوان سازمان برتر در طرح تکریم ارباب رجوع شناخته شده و نخستین سازمان ایرانی است که توانسته از بنیاد مدیریت کیفیت اروپایی POM گواهینامه تعهد به تعالی دریافت کند.

کسب رتبه سوم بین 47 دستگاه استان یزد توسط بانک رفاه

وی یادآور شد: بانک رفاه استان یزد نیز در سال گذشته بین 47 دستگاهی که توسط استانداری مورد ارزیابی قرار گرفت، رتبه سوم را در بحث تکریم ارباب رجوع از آن خود کرد.

سجادیان با اشاره به خدمات ویژه بانک رفاه عنوان کرد: شعب 724 به عنوان شعب شبانه ‌روزی بانک رفاه در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند و در استان یزد نیز یک شعبه با این عنوان در هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز به مردم خدمات‌رسانی خواهد کرد.

وی با اشاره به وضعیت شعب بانک رفاه در استان یزد بیان داشت: استان یزد دارای 39 واحد است که 29 واحد به صورت شعبه و 10 شعبه به صورت قسمت ارائه خدمات خاص یا همان باجه به مردم خدمات ارائه می‌کنند و 250 نفر شامل نیروهای رسمی و قراردادی و 38 نفر به عنوان نیروی شرکتی در شعب این بانک در سراسر استان یزد مشغول خدمات‌رسانی هستند.