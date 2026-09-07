هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن قربانی، در تجمع شبانه مردم مشگینشهر اظهار کرد: ملت ایران ملتی بصیر و آگاه است که هر زمان رهبر معظم انقلاب اسلامی اشارهای داشتهاند، با حضور و لبیک خود نشان دادهاند که در مسیر ولایت ایستادهاند.
وی با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه شده است، افزود: مقاومت و ایستادگی مردم موجب شد دشمن با موانع بزرگی روبهرو شود و نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.
مدیر حوزه علمیه المهدی مشگینشهر تصریح کرد: این بصیرت و مقاومت مردم باعث شده جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقهای و بینالمللی به جایگاه قدرتمندی دست پیدا کند و دشمنان بیش از گذشته در برابر اراده ملت ایران ناکام بمانند.
حجت الاسلام قربانی با اشاره به ماندگاری مکتب امام خمینی(ره) و جایگاه شهدای انقلاب و مقاومت، گفت: رئیسجمهور آمریکا روزبهروز منفورتر میشود، اما امام شهید ما و مکتب ایشان با گذشت زمان همچنان میدرخشند و نام و اندیشه ایشان در تاریخ ماندگار خواهد بود.
وی ادامه داد: هر ملتی که در برابر دشمن و برای حفظ دین، استقلال و عزت خود مقاومت نکند، نمیتواند در برابر زیادهخواهی دشمنان موفق باشد و در نهایت گرفتار فشار و سلطه آنان خواهد شد.
مدیر حوزه علمیه المهدی مشگینشهر با بیان اینکه هزینه مقاومت بسیار کمتر از هزینه تسلیم است، افزود: تجربه کشورهای منطقه نشان داده است که اگر ملتی در برابر قدرتهای سلطهگر ایستادگی نکند، منابع و منافع آن کشور در اختیار بیگانگان قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام قربانی با اشاره به وضعیت اقتصادی عراق اظهار کرد: بخش قابل توجهی از درآمد نفت عراق در چرخه اقتصادی مرتبط با آمریکا قرار میگیرد و این مسئله نشان میدهد که وابستگی به قدرتهای خارجی چگونه میتواند استقلال کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به تحولات اخیر جنگ نیز گفت: دشمن در عرصه نظامی با شکست بزرگی مواجه شده و امروز در باتلاقی عمیق گرفتار شده است؛ با این حال، حمله به اماکن غیرنظامی، مدارس و مراسمهای مردمی نشاندهنده ناتوانی و استیصال دشمن است.
حجت الاسلام قربانی تأکید کرد: ملت ایران با مقاومت، اتحاد و انسجام میتواند همه فتنهها و توطئههای دشمنان را پشت سر بگذارد و مسیر پیشرفت و فتح قلههای موفقیت را ادامه دهد.
وی در پایان بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: همه مردم باید در کنار یکدیگر همدل و متحد باشند و مسئولان نیز با انسجام و همدلی از ایجاد شکاف در جامعه جلوگیری کنند؛ چراکه هرگونه اختلاف و تفرقه میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.
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