جانشین حردانی در استقلال ۹۰ دقیقه هم دوام نیاورد!

به گزارش خبرنگار مهر، سامان تورانیان مدافع تیم فوتبال استقلال که در غیاب صالح حردانی در ترکیب اصلی آبی‌پوشان مقابل آلومینیوم اراک قرار گرفته بود، در دقیقه ۷۰ این دیدار به دلیل مصدومیت از زمین مسابقه خارج شد.

تورانیان در جریان این مسابقه عملکرد قابل قبولی داشت اما در دقیقه ۷۰ به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست به بازی ادامه دهد و از زمین خارج شد.

صالح حردانی مدافع استقلال، نیز به دلیل مسائل انضباطی و با تصمیم سهراب بختیاری‌زاده از حضور در تمرینات و فهرست تیم کنار گذاشته شده است و به همین دلیل تورانیان در این دیدار جایگزین او در ترکیب اصلی شده بود.

هنوز میزان دقیق مصدومیت تورانیان مشخص نیست و باید منتظر بررسی‌های پزشکی باشگاه استقلال ماند.