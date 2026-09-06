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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۴

تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ تداوم حضور حماسی در خیابان‌ها

تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ تداوم حضور حماسی در خیابان‌ها

آزادشهر- مردم آزادشهر بار دیگر با حضور در تجمع شبانه، صحنه‌ای از همدلی و همراهی را در این شهر به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6939557

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