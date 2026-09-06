https://mehrnews.com/x3cZhD ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۴ کد مطلب 6939557 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۴ تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ تداوم حضور حماسی در خیابانها آزادشهر- مردم آزادشهر بار دیگر با حضور در تجمع شبانه، صحنهای از همدلی و همراهی را در این شهر به نمایش گذاشتند. دریافت 9 MB کد مطلب 6939557 کپی شد مطالب مرتبط ملتی که گذشتهاش را فراموش کند، از آیندهاش دفاع نخواهد کرد این شاعر با فقر هم شوخی داشت! صد و نودمین موج حضور بجنوردیها در میدان طنین فریاد «لبیک سید مجتبی» مردم کرمان در اجتماع میدان کوثر حماسه در صد و نودمین شب؛ رامیان بار دیگر به میدان آمد ۱۹۰ شب ایستادگی یزدیها در سنگر خیابان میدانداری مردم دیار شالی و باران در روز ملی آستارا برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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