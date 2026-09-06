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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۵

شب متفاوت دلند با حضور پرشور مردم در تجمع شبانه

شب متفاوت دلند با حضور پرشور مردم در تجمع شبانه

دلند- تجمع شبانه مردم دلند با حضور پررنگ شهروندان برگزار شد و جلوه‌ای از وحدت و همبستگی مردم این شهر را رقم زد.

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کد مطلب 6939558

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