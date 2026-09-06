https://mehrnews.com/x3cZhF ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۵ کد مطلب 6939558 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۱۵ شب متفاوت دلند با حضور پرشور مردم در تجمع شبانه دلند- تجمع شبانه مردم دلند با حضور پررنگ شهروندان برگزار شد و جلوهای از وحدت و همبستگی مردم این شهر را رقم زد. دریافت 15 MB کد مطلب 6939558 کپی شد مطالب مرتبط صد و نودمین موج حضور بجنوردیها در میدان دستگیری ۱۵ متهم در جریان طرح امنیت محله محور در کرمان حماسه در صد و نودمین شب؛ رامیان بار دیگر به میدان آمد ۱۹۰ شب ایستادگی یزدیها در سنگر خیابان میدانداری مردم دیار شالی و باران در روز ملی آستارا برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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