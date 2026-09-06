محمد دادرس در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی، جوی نسبتاً پایدار تا ظهر دوشنبه در گیلان مستقر است و آسمان استان در این مدت کمی تا نیمهابری خواهد بود.
وی افزود: طی این مدت وزش باد، بهویژه در ارتفاعات و دامنهها، پیشبینی میشود و در برخی مناطق نیز وزش باد جنوبی میتواند به صورت موقتی شدید باشد.
مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: با شکلگیری جریانات کموبیش ناپایدار، رشد موقت ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده نیز در برخی مناطق دور از انتظار نیست.
دادرس با اشاره به تغییر شرایط جوی از بعدازظهر دوشنبه گفت: به تدریج با شمالی شدن جریانات و نفوذ سامانه بارشی و خنک، شرایط برای افزایش ابر، مهآلود شدن هوا، کاهش محسوس دما و وزش باد شدید تا خیلی شدید فراهم میشود.
وی تصریح کرد: بارندگی در برخی نقاط به صورت رگباری و شدید و به شکل موقتی خیلی شدید خواهد بود و رعد و برق و تگرگ نیز در مناطق مستعد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه تا سهشنبه ادامه خواهد داشت و شهروندان و دستگاههای مرتبط باید تمهیدات لازم را برای مواجهه با شرایط جوی پیشرو اتخاذ کنند.
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