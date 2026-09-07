تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ شهادت یک امدادگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی روز دوشنبه حملات خود به مناطق مختلف جنوب لبنان را ادامه داد و ساختمانی را در شهرک دیرالزهرانی در منطقه النبطیه هدف قرار داد؛ ساختمانی که پیشتر از سوی این رژیم تهدید به بمباران شده بود.

بر اساس این گزارش، در کفررمان نیز یک امدادگر در پی حمله رژیم صهیونیستی به خودروی حامل امدادگران به شهادت رسید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

در منطقه النبطیه، دوحه کفررمان به‌صورت متناوب هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفت و شهرک بنی‌حیان در مرجعیون نیز زیر آتش توپخانه این رژیم رفت.

در شهرستان صور نیز جنگنده‌های رژیم صهیونیستی حمله‌ای را علیه وادی زبقین در مسیر شهرک شحین انجام دادند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه نیز در سلسله حملاتی، شهر النبطیه و شهرک النبطیه الفوقا را هدف قرار دادند.

در حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به یک ساختمان مسکونی ٣ طبقه‌ در منطقه کفر رمان در جنوب‌ لبنان، ۱۰ نفر از جمله یک نوزاد شهید و عده ای دیگر مجروح شدند.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت عمومی لبنان، شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی از دوم مارس تا ششم سپتامبر به ۴۳۶۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۲ هزار و ۳۷۸ نفر رسیده است.

با احتساب آمار از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای تجاوزگری رژیم صهیونیستی به لبنان به ۸۹۲۹ نفر و شمار مجروحان به ۳۰ هزار و ۶۱۴ نفر افزایش یافته است.