به گزارش خبرنگار مهر،جعفر پورکبگانی یکشنبه شب در حاشیه جلسه خود با استاندار بوشهر که در خصوص تیم‌های فوتبال بزرگسالان حاضر در لیگ‌های کشوری برگزار شد، اظهار کرد: در نشستی با حضور مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان و معاونان وی در دفتر اینجانب، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای تجهیز ورزشگاه شهید مهدوی اختصاص یافت.

پورکبگانی با اشاره به دیگر مصوبات این نشست افزود: همچنین با پیگیریهای صورت گرفته، مقرر شد ورودی رقابتهای فوتبال پایه شهرستان‌های بوشهر، گناوه، دیلم در لیگ های استانی و شهرستانی به صورت نیم بها پرداخت شود تا تیم‌ها دغدغه کمتری در این خصوص داشته باشند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از تاسیس دو آکادمی خبر داد و گفت: پیگیری‌های صورت گرفته به دریافت مجوز آکادمی ورزشی برای دو شهر بوشهر و گناوه منجر شده است که بر اساس توافق صورت گرفته، هزینه آن قرار است هر ساله توسط شرکت پایانه های نفتی پرداخت شود.

پورکبگانی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی صورت گرفته از ورزشکاران این حوزه انتخابیه اظهار داشت: تاکنون هفت میلیارد تومان برای پشتیبانی از ورزشکاران هزینه شده است که از جمله این اقدامات می توان به تهیه البسه، توپ و تجهیزات ورزشی و همچنین ایاب و ذهاب تیمهای ورزشی و ورزشکاران اشاره کرد.

وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات حمایت از تیمهای پایه و کاهش فشار مالی بر باشگاه‌ها و تیمهای محلی است تا استعدادهای ورزشی در این مناطق بتوانند با فراغ بال به رقابتها بپردازند.