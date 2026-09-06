به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی پس از تساوی تیم فوتبال آلومینیوم مقابل استقلال در نشست خبری اظهار داشت: از همه هواداران آلومینیوم اراک تشکر میکنم که امروز با حضورشان به ما دلگرمی دادند. همچنین از بازیکنانم به خاطر زحماتی که مقابل تیم بسیار خوب استقلال کشیدند تشکر میکنم. بازی از نظر من بسیار تاکتیکی بود؛ در دقایقی استقلال بر بازی مسلط بود و در بخشهایی نیز ما توانستیم برنامههای خود را به خوبی اجرا کنیم.
وی ادامه داد: از تلاش بازیکنانم و اینکه نشان دادند در حال تبدیل شدن به یک تیم بزرگ هستند، بسیار راضی هستم و از آنها تشکر میکنم.
قربانی درباره نتیجه این دیدار گفت: از نتیجه بسیار راضی هستم و این نتیجه حاصل زحمات بازیکنانم است. به آنها هم گفتهام که مسیری را شروع کردهایم و هر روز که میگذرد، وظیفه ما سنگینتر میشود، چرا که سطح توقعات را بالا بردهایم.
سرمربی آلومینیوم افزود: اینکه بگوییم این تیم جوان است، به هیچ عنوان درست نیست؛ این تیم جنگنده است. از روز اولی که به آلومینیوم آمدم گفتم دوست دارم تیمم رقابتی باشد و در همین مسیر حرکت میکنیم. طبیعتاً نقاط ضعف بسیار زیادی داریم، اما مهم این است که هدفمان را میدانیم و مسیرمان درست است.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به اهدافمان نیاز به تلاش و کار داریم. همه، از خود من تا بازیکنان، باید به قول معروف زیپ دهانمان را بکشیم و فقط و فقط کار کنیم تا بتوانیم پاسخ خوبی به سطح توقعاتی که از آلومینیوم اراک وجود دارد، بدهیم.
قربانی درباره ساختار دفاعی و هجومی آلومینیوم اظهار داشت: یکی از چالشهای اصلی در چنین شرایطی، پوشش شکافهای دفاعی است. من در مورد فصل گذشته صحبت نمیکنم و فقط درباره شرایط فعلی تیم حرف میزنم. سیستم تیم ما تبدیلی است و اگر کسی بتواند سیستم ما را حدس بزند، جایزه دارد!
وی ادامه داد: در تیم ما دفاع و حمله یک وظیفه تیمی است. ما ۱۱ نفره دفاع میکنیم و ۱۱ نفره حمله میکنیم. کلینشیت هم همانطور که آقای خلیفه در یکی از مصاحبههایشان گفتند، یک دستاورد تیمی است. همه بازیکنان از خط حمله تلاش میکنند تا خط دفاع و دروازهبان بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. از طرف دیگر، وقتی بازیکنی مانند عباس کهریزی گل میزند، بازیکنان خط دفاع و دروازهبان نیز در این موفقیت نقش دارند.
سرمربی آلومینیوم درباره عملکرد تیمش مقابل استقلال گفت: امروز به نظر من استقلال در نیمه اول خیلی خوب پرس کرد و شاید یکی دو بار بیلدآپ ما به خوبی انجام نشد، اما در نیمه دوم تغییر ساختاری در بیلدآپ تیم ایجاد کردیم و بازیکنانم به بهترین شکل ممکن عمل کردند.
قربانی افزود: با پاسهای رو به عقب که خلیفه میداد، تیم حریف را جلو میآوردیم و فضای پشت سر آنها را چندین بار به دست آوردیم. این موضوع برای من به عنوان مربی باعث افتخار است که تیم میتواند به این سرعت خودش را با شرایط تطبیق دهد و تاکتیک و سیستم بازیاش را تغییر دهد. از بازیکنانم واقعاً ممنونم، اما بار دیگر تأکید میکنم که راه بسیار درازی داریم و نیازمند کار بیشتری هستیم. مطمئناً تلاش میکنیم تیممان از این بهتر شود.
وی درباره برنامه آلومینیوم برای حفظ بازیکنان در نیمفصل گفت: وقتی به تیم آمدم، یکسری توافقات از قبل انجام شده بود، اما به مدیریت باشگاه هم گفتم که در نیمفصل به هیچ عنوان نمیخواهم بازیکنی از دست بدهیم. نمیدانم باشگاه میتواند شرایط را به گونهای پیش ببرد که این بازیکنان را حفظ کند یا خیر، اما تیم ما وقتی شکل گرفته، بر پایه یکسری بازیکن بوده و طبیعتاً بازیکنان هم از شرایط تیمی ما بهره میبرند.
قربانی ادامه داد: حیف است که یکباره مثلاً خلیفه یا گودرزی را از دست بدهیم. من به عنوان سرمربی تیم کاملاً مخالف این موضوع هستم و این مسئله را با محمد محمدی هم مطرح کردهام. امیدوارم باشگاه نیز تدبیری بیندیشد تا این بازیکنان در جمع ما باقی بمانند. حیف است روندی که در مسیر درست قرار گرفته را خودمان به دست خودمان خراب کنیم.
سرمربی آلومینیوم در پاسخ به اینکه تیمش در جدول شرایط خوبی پیدا کرده است، گفت: این موضوع نشاندهنده بزرگی تیم است. من اصلاً کاری به کسی ندارم و روحیه خودم اینگونه است که هر تیمی باشم، دوست دارم تیمی رقابتی داشته باشم و در جدول برای پر کردن جایگاه حضور نداشته باشم.
وی افزود: خدا را شکر مسیر درستی را طی میکنیم و بازیکنان به بهترین شکل ممکن کار را انجام میدهند. ذهنیت برنده شدن کمکم در تیم ما شکل گرفته و این نشان میدهد آلومینیوم در حال تبدیل شدن به یک تیم بزرگ است.
قربانی خاطرنشان کرد: بار دیگر تأکید میکنم کار بسیار سختی داریم و راه بسیار درازی پیش رویمان است. همه ما باید به قول آقای قلعهنویی که همیشه در استقلال به ما میگفت «باید ریاضت بکشیم»، سطح توقعات را بالا بردهایم و طبیعتاً باید یکسری چیزها را بر خودمان حرام کنیم، کار کنیم و زحمت بکشیم تا بتوانیم در پایان فصل جایگاه بسیار خوبی داشته باشیم.
وی ادامه داد: هنوز برای قضاوت زود است و فقط شش هفته گذشته است. راه بسیار درازی داریم و از همه خواهش میکنم به این تیم کمک کنند تا انشاالله بتواند جایگاه واقعی فوتبال اراک را پیدا کند.
قربانی درباره تعطیلات پیشرو و برنامهاش برای آلومینیوم گفت: من بیشتر از کمیت به کیفیت اهمیت میدهم. همانطور که دیدید، ما در ۱۸ روز تیم را شکل دادیم و در نخستین بازی توانستیم بخش زیادی از چیزهایی را که مدنظر من بود، اجرا کنیم.
وی افزود: با احترام به همه مربیان، من سالهاست کار میکنم و خدا را شکر سبک مخصوص به خودم را دارم. هر جا که میروم، باید به قول معروف آن برند پیروز قربانی را در آن تیم ببینید. این موضوع از روی غرور نیست، بلکه برای آن کار و تلاش میکنم.
سرمربی آلومینیوم ادامه داد: سبک بازی من از بوکان که مربیگری را شروع کردم تا امروز در آلومینیوم، هر سال در حال پیشرفت بوده است. طبیعتاً از فرصت تعطیلات استفاده میکنیم تا کیفیت تیممان را بالاتر ببریم. ما به زمان نیاز داریم تا بتوانیم بدنه تیم را بالانس کنیم.
قربانی در خصوص وضعیت مصدومان تیمش گفت: امروز متأسفانه شروین بزرگ مصدوم شد. بدن بازیکنان هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصدی نرسیده است و آنها هر چهار روز یک بار بازی میکنند که فشار زیادی به آنها وارد میشود. باید این بدنه را بالانس کنیم و تلاش میکنیم از فرصت تعطیلات به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.
وی درباره میزان مصدومیت شروین بزرگ اظهار داشت: متأسفانه همانطور که گفتم، همسترینگ او کش آمده است.
قربانی همچنین درباره وضعیت برنامه گودرزی گفت: او نیز در جلسه پیش از بازی متأسفانه از ناحیه زانو ضربه خورد و پزشک تشخیص داد که امروز امکان کمک به تیم را ندارد.
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