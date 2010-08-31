به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله رضا استادی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع نمازگزاران مسجد مدرسه آیت‌الله گلپایگانی قم اظهار داشت: پذیرفتن ولایت امیرالمومنین(ع) و توجه لازم به آموزه‌های مکتب تعالی بخش تشیع، انسان را از آسیب‌های فراوان اجتماعی و فرهنگی و معضلات پیش روی نجات می‌دهد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: دیندار بودن علاوه بر اینکه انسان را در دنیا سعادتمند می‌کند، در آخرت نیز از عذاب الهی نجات می‌دهد.



وی خاطرنشان کرد: هر کسی در این دنیا مرتکب کوچک‌ترین ظلم و گناهی شود در پرونده اعمالش به ثبت می‌رسد و در آخرت مشمول عذاب الهی خواهد شد.



آیت‌الله استادی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های انسان از منظر امام علی(ع) اشاره کرد و افزود: عالم باید به علم خودش عمل کند، چون با عملش می‌تواند مردم را به سمت دین گرایش دهد.



وی ادامه داد: جاهل هم باید به دنبال یادگرفتن علم برود و اگر بخواهیم جامعه ما درست باشد کسی که پولدار است نباید بخیل باشد.



امامت با خلافت تفاوت‌های فراوانی دارد



امام جمعه قم تصریح کرد: بین امامت که در مکتب تشیع مطرح است با خلافت تفاوت‌های فراوانی وجود دارد و سلسله ویژگی‌ها و خصوصیاتی در مکتب تشیع مطرح است که اهل سنت آنها را قبول ندارند.



آیت‌الله استادی تصریح کرد: معصوم بودن، اعجاز، ارتباط با آل البیت و... را از ویژگی‌های امام دانست و افزود: آیات فراوانی در قرآن کریم و روایات زیادی از ائمه اطهار داریم که به ویژگی‌های ممتاز امام اشاره کرده‌اند.

