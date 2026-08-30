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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

شهرکرد-مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از اهدای اعضای زینب خالدی برهنه ٢٠ ساله که به دنبال تصادف رانندگی در بیمارستان لردگان بستری بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پانته‌آ رمضان‌نژاد روز یکشنبه با اعلام این خیر افزود: این بیمار پس‌ از تایید مرگ مغزی توسط تیم اهدا عضو و همچنین اخذ رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش، به مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد منتقل شد.

وی گفت: کبد و کلیه‌های این جوان فداکار روز شنبه جداسازی و به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.

رمضان نژاد با تقدیر از خانواده این جوان گفت: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقه‌مندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت کنند.

ویبیان داشت: البته داشتن کارت اهدای عضو، تنها به معنای رضایت بیمار برای اهدا می‌باشد و رضایت اولیای دم برای اهدای عضو الزامی است.

کد مطلب 6931996

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