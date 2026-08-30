اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پانتهآ رمضاننژاد روز یکشنبه با اعلام این خیر افزود: این بیمار پس از تایید مرگ مغزی توسط تیم اهدا عضو و همچنین اخذ رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش، به مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد منتقل شد.
وی گفت: کبد و کلیههای این جوان فداکار روز شنبه جداسازی و به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.
رمضان نژاد با تقدیر از خانواده این جوان گفت: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقهمندان میتوانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت کنند.
ویبیان داشت: البته داشتن کارت اهدای عضو، تنها به معنای رضایت بیمار برای اهدا میباشد و رضایت اولیای دم برای اهدای عضو الزامی است.
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