https://mehrnews.com/x3cW4n ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۶ کد مطلب 6931802 استانها گیلان استانها گیلان ۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۶ فینال مسابقات میدان یار در تجمع شبانه شفت شفت- در این فیلم، فینال مسابقات میدان یار در تجمع شبانه شفت را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB فیلم: قائم پورباقر کد مطلب 6931802 کپی شد مطالب مرتبط درخشش کیوکوشینکاران بوشهری در مسابقات کشوری دلاور تنگستانی که حماسه بی پایان غیرت در خلیج فارس را زنده کرد ۸۰ مدرسه جدید در کرمان به بهرهبرداری میرسد؛ ۲۰۰ پروژه در دست اجراست از ماه هنر تا درگذشت نقاش فلسطینی؛ تغییراتی در «تجسمی فجر» رخ میدهد؟ برچسبها تجمع مردمی شفت مسابقه
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