به گزارش خبرنگار مهر، روحالله عبدالهیاصل ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موقعیت جغرافیایی پروژه «خلیج فارس» اظهار کرد: این پروژه در یکی از بهترین نقاط شهر یاسوج قرار گرفته و با توجه به موقعیت ممتاز ملک، نام «خلیج فارس» برای آن انتخاب شده است.
وی با تشریح مشخصات فنی این پروژه افزود: پروژه خلیج فارس در ۶ طبقه طراحی شده و مجموع زیربنای آن ۱۰ هزار مترمربع است که سه طبقه آن به پارکینگ اختصاص یافته است.
رئیس اداره بهرهوری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه اوقاف استان با بیان اینکه عملیات سفتکاری پروژه به پایان رسیده است، گفت: این مجموعه ظرفیت استاندارد پارک ۳۴۰ دستگاه خودرو را دارد.
عبدالهیاصل درباره علت استفاده نشدن از ظرفیت فروش پارکینگهای این پروژه تصریح کرد: برای دریافت پایانکار شهرداری، تأمین سیستمهای مناسب تهویه و روشنایی در پارکینگها ضروری است و به همین دلیل فعلاً امکان فروش آنها وجود ندارد.
وی درباره منابع مالی و زمان بهرهبرداری از پروژه خلیج فارس نیز عنوان کرد: این طرح با مشارکت شرکت «انفاق» وابسته به مجموعه اوقاف در حال اجرا است و امیدواریم با وجود شرایط اقتصادی و جنگی موجود، بتوانیم تا اردیبهشتماه ۱۴۰۶ پروژه را به خریداران تحویل دهیم.
رئیس اداره بهرهوری اقتصادی اوقاف کهگیلویه و بویراحمد شرط تحقق این زمانبندی را همراهی دستگاههای مدیریتی استان دانست و افزود: همراهی دستگاههایی مانند بهزیستی و تربیت بدنی میتواند در رفع موانع و تسریع روند اجرای پروژههای موقوفه مؤثر باشد.
انتقاد از عدم پرداخت حقوق موقوفات
عبدالهیاصل در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از همکاری نکردن برخی دستگاههای اجرایی در قبال املاک موقوفه، خواستار ورود جدی رسانهها به این موضوع شد.
وی با اشاره به واگذاری پارکینگ پشت زورخانه به مجموعه اوقاف در سال ۱۳۹۵ گفت: این اقدام در آن زمان با مخالفتهای زیادی همراه بود اما اکنون نزدیک به ۱۰ سال است این فضا به صورت رایگان در اختیار شهروندان یاسوجی قرار دارد.
رئیس اداره بهرهوری اقتصادی اوقاف استان همچنین از پیشنهاد اوقاف برای ساماندهی وضعیت ساختمان اورژانس اجتماعی خبر داد و گفت: ملک فعلی اورژانس اجتماعی در مقابل پروژه خلیج فارس، سازهای بسیار فرسوده با بیش از ۶۰ سال قدمت است و از نظر ایمنی وضعیت مناسبی ندارد.
وی افزود: اوقاف پیشنهاد داده است این ملک به مجموعه اوقاف تحویل داده شود و در مقابل، ساختمانی ایمن، مناسب و در شأن خدمات سازمان بهزیستی احداث و در اختیار این سازمان قرار گیرد.
عبدالهیاصل با گلایه از همکاری نکردن سازمان بهزیستی استان در این زمینه تصریح کرد: طبق قانون، سازمان بهزیستی بابت تملک اعیان این املاک پذیرهای پرداخت نکرده است، در حالی که بر اساس آرای صادرشده از سوی دادگاه، حکم پرداخت وجه نیز صادر شده است.
وی با استناد به تأکیدات نماینده ولیفقیه در استان بر ضرورت پرداخت حقوق شرعی موقوفات خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق موقوفات یک موضوع شرعی است و باید به صورت قانونی و شرعی انجام شود.
رئیس اداره بهرهوری اقتصادی اوقاف استان گفت: اوقاف آمادگی دارد با استفاده از منابع مالی و سرمایهگذاریهای میلیاردی، پروژههای تجاری و خدماتی متعددی را در سطح شهر یاسوج احداث کند، اما تحقق این ظرفیت نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی رسانهها، دستگاه قضایی و استانداری، موانع پیش روی پروژههای موقوفه برطرف شود و در سالهای آینده شاهد آغاز پروژههای جدید اقتصادی و خدماتی موقوفات در مرکز استان باشیم.
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