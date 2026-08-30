جریمه ۱۹ میلیاردی قاچاقچی دام زنده در دلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده قاچاق ۴۵ رأس دام زنده به ارزش ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان دلفان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط دام زنده قاچاق، مالک دام‌ها را به پرداخت ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش دام‌های قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه همچنین مالک خودرو را به پرداخت ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال معادل ارزش دام‌ها و در مجموع متخلفان را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: مأموران نیروی انتظامی در حین گشت‌زنی از یک کامیون این محموله را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.