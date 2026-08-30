سیف: احزاب البرز با عبور از اختلاف ها در مسیر تقویت انسجام حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، قدرت‌الله سیف در نشست با جمعی از احزاب، فعالان سیاسی و نخبگان استان البرز، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: دولت در سومین سال فعالیت خود قرار دارد و از ابتدای آغاز به کار با بحران‌های مختلفی مواجه بوده که متناسب با این شرایط، نیازمند اتخاذ مواضع و سیاست‌هایی برای عبور کشور از بحران‌ها بوده است.

وی افزود: شرایط امروز کشور با دوره‌های گذشته متفاوت است و امیدواریم همان‌گونه که تاکنون از مسیرهای دشوار عبور کرده‌ایم، این مرحله را نیز به بهترین شکل پشت سر بگذاریم.

عبور از شرایط سخت با مشارکت همه جریان‌های سیاسی

سیف با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی گفت: از ابتدای شکل‌گیری دولت، استفاده از ظرفیت همه گروه‌های سیاسی مورد توجه قرار گرفت و شاید در آن زمان برای برخی این موضوع چندان قابل لمس نبود که چگونه جریان‌هایی با تفاوت دیدگاه و حتی اختلاف سلیقه می‌توانند در کنار یکدیگر در مدیریت کشور همکاری کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز ادامه داد: اما در دو سال گذشته مشخص شد که در شرایط دشوار کشور، حرکت با تکیه بر ظرفیت یک جریان سیاسی به تنهایی امکان‌پذیر نیست و استفاده از ظرفیت همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی، به عبور از این شرایط کمک کرده است.

خانه احزاب البرز؛ تجربه‌ای برای همکاری جریان‌های سیاسی

وی با اشاره به فعالیت خانه احزاب در استان البرز گفت: در حوزه احزاب، مجموعه سیاسی استان با هدایت و همراهی احزاب، تشکیل و فعالیت خانه احزاب را دنبال کرد و اگرچه در ابتدا برای برخی از مسئولان استان، همکاری جریان‌های مختلف سیاسی در کنار یکدیگر در قالب خانه احزاب دشوار و حتی دور از انتظار بود، اما امروز شاهد آثار مثبت این همکاری هستیم.

سیف افزود: احزاب استان علاوه بر فعالیت سیاسی، وارد حوزه مسئولیت‌های اجتماعی نیز شده‌اند و امروز برنامه‌هایی برای مشارکت در موضوعات اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه می‌کنند.

وی از رشد ۶۶ درصدی صدور مجوزهای مربوط به فعالیت احزاب در استان نسبت به گذشته خبر داد و گفت: این افزایش نشان‌دهنده فعال‌تر شدن ظرفیت‌های حزبی و سیاسی استان است.

۲۱ نشست «برای ایران» با مشارکت جریان‌های سیاسی البرز

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به برگزاری نشست‌های مشترک میان جریان‌های سیاسی استان اظهار کرد: تاکنون ۲۱ جلسه با عنوان «برای ایران» با مشارکت گروه‌های مختلف سیاسی برگزار شده که در این نشست‌ها مسائل مختلف استان و کشور مورد بررسی و گفت‌وگو قرار گرفته است.

وی افزود: تلاش ما این بوده که ظرفیت گفت‌وگو و تعامل میان جریان‌های مختلف سیاسی را تقویت کنیم تا اختلاف سلیقه‌ها مانع همکاری برای منافع عمومی و توسعه استان نشود.

برگزاری مناظره‌های انتخاباتی برای نخستین بار در البرز

سیف همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه انتخابات اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در کشور، فرآیند برگزاری مناظره‌های انتخاباتی با حضور گروه‌های مختلف سیاسی در استان آغاز شد که اقدامی دشوار و در عین حال مهم بود.

وی ادامه داد: این روند به دلیل شرایط ناشی از جنگ متوقف شد، اما آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد و امیدواریم با اتخاذ تصمیمات لازم، زمینه ادامه این فرآیند و برگزاری انتخابات در زمان مقرر فراهم شود.

رسانه ملی در تقویت گفت‌وگوی سیاسی نقش‌آفرین بود

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با قدردانی از همکاری صدا و سیما گفت: از ظرفیت رسانه ملی نیز برای ایجاد فضای گفت‌وگو و مشارکت سیاسی استفاده شده و تلاش داریم در شهر کرج نیز با وجود همه تفاوت‌های دیدگاهی و تنوع قومی و اجتماعی، زمینه همگرایی بیشتر جریان‌های سیاسی را فراهم کنیم.

سیف با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره انسجام اجتماعی و ملی گفت: موضوع انسجام از ابتدای فعالیت دولت مورد توجه بوده و امروز نیز باید با استفاده از پیشنهادها و ظرفیت‌های احزاب، برای تقویت انسجام در جامعه و نظام جمهوری اسلامی تلاش کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم احزاب و فعالان سیاسی استان نظرات و پیشنهادهای خود را برای ارتقای عملکرد حوزه سیاسی و اجتماعی ارائه کنند تا با استفاده از این ظرفیت‌ها، بتوانیم در استان البرز بهترین عملکرد را در حوزه احزاب و مشارکت سیاسی داشته باشیم.