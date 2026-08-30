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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

عزیزی: دومین صفحه اینستاگرامی متخلف در شیروان مسدود شد

عزیزی: دومین صفحه اینستاگرامی متخلف در شیروان مسدود شد

شیروان- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شناسایی و مسدود شدن دومین صفحه اینستاگرامی متخلف در این شهرستان به دلیل انتشار تبلیغات نامتعارف و محتوای مغایر با قوانین و مقررات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در ادامه رصد و پایش مستمر فضای مجازی، مأموران پلیس صفحه اینستاگرامی یک مرد شیروانی را که اقدام به انتشار تبلیغات نامتعارف و محتوای مغایر با قوانین و مقررات می‌کرد، شناسایی و نسبت به مسدودسازی آن اقدام کردند.

وی در ادامه افزود: پلیس با هدف حفظ امنیت روانی و اجتماعی جامعه، فعالیت صفحات و کاربران فضای مجازی را رصد کرده و با هرگونه فعالیت مجرمانه و انتشار محتوای مغایر با قانون، برابر ضوابط برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از فعالان فضای مجازی خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات، در تولید و انتشار محتوا به هنجارها و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه ویژه داشته باشند.

کد مطلب 6932025

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