به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس نصیرالاسلامی صبح یکشنبه در تور رسانهای «وقف و آبادانی» که با هدف بازدید خبرنگاران از موقوفه شاخص محمدحسینخان طاهری و پروژه اقتصادی خلیج فارس برگزار شد، با تشریح بخشی از فعالیتهای این اداره کل، بر ضرورت اجرای دقیق و بدون انحراف نیت واقفان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: نیت واقف دارای خطمشی مشخص است و اوقاف نمیتواند برخلاف آن عمل کند؛ حتی اگر برگزاری برنامهای بزرگتر، مانند جشن میلاد امام زمان(عج)، مورد نظر باشد، اولویت نخست، اجرای دقیق نیت واقف است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ درباره ضرورت اجرای صحیح نیات واقفان خیراندیش افزود: در همین راستا طرحهای مختلفی از جمله طرح شهید خدمت، اشتغال زنان بدسرپرست و بیسرپرست و ساماندهی خدام و هیئت امنای امامزادگان در استان در حال اجراست.
درآمد موقوفات صرف پروژه خلیج فارس میشود
حجت الاسلام نصیرالاسلامی در ادامه با اشاره به پروژه بزرگ خلیج فارس یاسوج تصریح کرد: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد درآمد موقوفات برای این پروژه هزینه میشود و اجرای آن هزینه بسیار سنگینی دارد.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات متکی به بودجه دولتی نیست، گفت: تأمین مالی پروژه از محل سرمایهگذاری بنیاد توسعه، کمک سازمان مرکزی اوقاف و درآمد حاصل از اجاره مغازههای موقوفه انجام میشود.
موکب شلمچه؛ خدماتی که دیده نشد
مدیرکل اوقاف کهگیلویه و بویراحمد همچنین با گلایه از پوشش ناکافی رسانهای فعالیت موکب اوقاف در شلمچه اظهار کرد: موکب «مدافع شهدای مدافع حرم» اوقاف در شلمچه با عظمتی برگزار شد که با بسیاری از موکبها قابل مقایسه نبود.
وی افزود: در این موکب نزدیک به ۴۰ روز خدماتی همچون صبحانه، ناهار، میوه و پذیرایی از زائران ارائه شد، اما متأسفانه این اقدامات آنگونه که باید مورد توجه رسانهها قرار نگرفت.
کمک اوقاف به هیئتها، مساجد و امامزادگان
حجت الاسلام نصیرالاسلامی از حمایت مالی اوقاف از برخی نهادهای مذهبی خبر داد و گفت: ۲۵۰ میلیون تومان به یکی از هیئتها و کانونهای مذهبی، ۳۰۰ میلیون تومان به امامزاده شاه غالب و ۱۰۰ میلیون تومان به یکی از مساجد روستای خلفآباد کمک شده است.
وی همچنین از اعزام رایگان پنج نفر از خدام به کربلای معلی خبر داد.
زائرسراهای امامزادگان در مسیر تکمیل
مدیرکل اوقاف استان با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی در بقاع متبرکه گفت: ۱۴ سوئیت زائرسرا در امامزاده شاه غالب ساخته شده و فونداسیون امامزاده حسین باباحاجی در شهرستان دنا نیز اجرا شده است.
وی افزود: زائرسراهای امامزاده آقامیر و امامزاده جعفر گچساران نیز در مراحل پایانی قرار دارند.
هشدار اوقاف درباره موقوفات بدون سند؛ فقط ۴۰ درصد مسیر طی شده است
حجت الاسلام نصیرالاسلامی اخذ سند مالکیت را یکی از مهمترین اولویتهای اوقاف برای صیانت از موقوفات عنوان کرد و گفت: اگر برای یک موقوفه سند مالکیت اخذ نشود، امکان تجاوز به ملک، تغییر کاربری و در نهایت خروج آن از اختیار اوقاف وجود دارد.
وی افزود: بر اساس برنامه ابلاغی سازمان مرکزی، باید ۱۲۱ سند مالکیت در استان اخذ شود، اما تاکنون تنها حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد این هدف محقق شده و این میزان پیشرفت چندان امیدوارکننده نیست.
مدیرکل اوقاف کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از همکاری اداره کل ثبت اسناد استان، منابع طبیعی را یکی از مهمترین موانع در مسیر صدور اسناد دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مساجد، حسینیهها و امامزادگان استان در عرصههای ملی قرار دارند.
وی با اشاره به امامزاده شاه قاسم و امامزاده امیریوسف چرام ادامه داد: قانونگذار در این زمینه صراحت دارد و اگر سند مالکیت اخذ نشود، حتی اجرای نیت وقف نیز باید متوقف شود تا سند مالکیت تعیین تکلیف شود.
گلایه اوقاف از علوم پزشکی؛ حق وقف ۶ سال است پرداخت نشده
حجت الاسلام نصیرالاسلامی همچنین از دانشگاه علوم پزشکی استان به دلیل پرداخت نکردن حق وقف انتقاد کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی نزدیک به دو هکتار زمین موقوفه را حدود ۶ تا ۷ سال است در اختیار دارد، اما حق وقف این زمین پرداخت نشده است.
وی افزود: روز گذشته نیز نماینده ولیفقیه در استان تأکید کرد که پرداخت نکردن حق وقف از نظر شرعی اشکال دارد.
مدیرکل اوقاف استان با اشاره به وجود پروندههای متعدد حقوقی در دادگستری گفت: بخش قابل توجهی از پروندههای اوقاف مربوط به افرادی است که به موقوفات مساجد، حسینیهها و قبرستانها تجاوز کردهاند.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: قضات استان با صلابت و تعامل مناسب با اوقاف همکاری میکنند.
۵۰ میلیارد تومان برای زائرسرای بیبیحکیمه(س) اختصاص یافت
حجت الاسلام نصیرالاسلامی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه زائرسرای امامزاده بیبیحکیمه(س) خبر داد و گفت: این اعتبار با کمک غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و باشت، تأمین و واریز شده است.
وی افزود: بهزودی مناقصه پروژه برگزار میشود تا عملیات ساخت زائرسرای این امامزاده آغاز شود.
درخواست اوقاف از رسانهها؛ هم نقد کنید، هم مطالبهگری
مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از همراهی مردم استان گفت: مردم استان همواره در صحنههای مختلف حضور داشتهاند و از رسانهها نیز انتظار داریم عملکرد اوقاف را با نگاهی نقادانه اما منصفانه رصد کنند.
وی تأکید کرد: رسانهها میتوانند در مسیر شفافسازی و مطالبهگری از دستگاههای مختلف، بهویژه در موضوع اخذ اسناد مالکیت اماکن متبرکه، نقش جدیتری ایفا کنند.
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