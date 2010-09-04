30 درصد آبزیان گرمابی گلستان در آق قلا تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی صبح شنبه در بازدید از محل احداث بازارچه ماهی آق قلا افزود: به منظور دسترسی آسان مردم شهرستان آق قلا به انواع آبزیان، با برنامه ریزی های انجام شده، بازارچه ای با حداقل 16 غرفه احداث می شود.

پاسندی افزود: احداث بازارچه از سوی شهرداری با توجه به پیگیری های فرمانداری شهرستان و جلسه ای مشترک که با فرماندار، شهردار و رئیس شیلات آق قلا انجام شده مصوب شده است.

وی میزان تولید آبزیان گرمابی در شهرستان آق قلا را حدود چهار هزار تن اعلام کرد و افزود: احداث چنین بازارچه ای در این شهرستان می تواند علاوه بر اینکه دسترسی به انواع آبزیان برای مردم سهل الوصول و موجب می شود با نظارت هایی که از سوی دامپزشکی و بهداشت صورت می گیرد آبزیان به صورت کاملا بهداشتی به دست مصرف کنندگان برسد.

علی جان فخرالدین رئیس گروه بهبود کیفیت و فراوری شیلات گلستان گفت: در نشست مشترک کارشناسان این گروه و شهردار آق قلا برنامه ریزی های لازم برای احداث بازارچه عرضه آبزیان انجام شده است.

وی افزود: از محل احداث بازارچه عرضه آبزیان بازدید به عمل آمد و پس از این بازدید مقرر شد نقشه اجرایی توسط شهرداری تهیه شود و خدمات کارشناسی نیز از سوی کارشناسان این گروه صورت گیرد.

فخرالدین افزود: بدیهی است در صورت نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی، می توان برای تحقق این موضوع با معرفی از سوی شیلات به بانک های عامل انجام شود.

وی گفت: سرانه مصرف آبزیان در شهرستان آق قلا 5.5 کیلوگرم است که این میزان نسبت به سرانه مصرف استان حدود یک کیلوگرم پایین تر است.

وی ابراز امیدواری کرد: احداث بازارچه های عرضه آبزیان می تواند علاوه بر اشتغالزایی و دسترسی آسان مردم به ماهی گامی در جهت افزایش سرانه مصرف آبزیان دراستان باشد.