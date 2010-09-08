تبادل دانشجو بین دانشگاه علوم پزشکی کردستان و سلیمانیه عراق

مهدی طیبی آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: در پی سفر رئیس دانشگاه سلیمانیه عراق به استان کردستان و برگزاری نشستی با حضور مسئولان مراکز آموزش عالی استان با وی، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی و سلیمانیه عراق به امضا رسید.

وی عنوان کرد: این تفاهم نامه پیرو یاداشت تفاهم بین استانداری کردستان و حکومت اقلیم کردستان عراق در راستای گسترش همکاری های علمی و آموزشی انجام شد.

معاون آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان افزود: تبادل دانشجو در رشته ها و مقاطع علمی مورد توافق طرفین برای ادامه تحصیل بر اساس مقررات، تسهیل در تبادل اعضای هیئت علمی، متخصصان و محققان برای انجام فعالیتهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی از جمله موارد مورد توافق طرفین در این تفاهمنامه است .

طیبی آراسته بیان داشت: برگزاری دوره های آموزشی کامل و کوتاه مدت در رشته های پزشکی عمومی و تخصصی و پرستاری، همکاری در زمینه برگزاری نمایشگاههای مشترک علمی، تحقیقاتی و تجهیزات پزشکی و دارویی و حمایت و ارائه تسهیلات برای درمان بیماران حکومت اقلیم کردستان عراق دربخشهای رادیوتراپی چشم و ... در بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان براساس مقررات از دیگر موارد مورد توافق طرفین در این تفاهمنامه بود .

وی در پایان گفت: در این بازدید اعضای هیئت علمی دانشگاه سلیمانیه عراق از بخشهای مختلف بیمارستان بعثت سنندج و دانشکده های پرستاری و پزشکی بازدید و در جریان توانمندیهای آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه سلیمانیه عراق در جریان سفر به استان کردستان ضمن حضور در دانشگاه کردستان تفاهمنامه همکاری با این مرکز علمی را نیز امضا کرد.