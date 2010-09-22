14 پروژه عمرانی راه و ترابری در شرق گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم دبوری فریمانی رئیس اداره راه و ترابری گنبد کاووس ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرحها گفت: این پروژه ها شامل آسفالت راه 11 روستا و بهسازی پل و احداث آبرو و نصب گاردریل در پنج کیلومتر از محور گنبد- آزادشهر است.

به گفته وی آسفالت راه روستایی شورالنگ، پتکه، محمد ایمر، بلوچ آباد، زابلی محله- قوچمراد، کسکن قوجق- ملک علی تپه ، آقبند- اوچقویی- نارلیداغ، دگیچه، یسرگچن، چاروایلقی و حالی آخوند در مجموع بطول 26 کیلومتر است.

دبوری فریمانی نیز بهسازی پل بزرگ فلزی حاجی بالخان با اعتباری معادل 900 میلیون ریال و احداث هفت فقره آبرو محور اینچه برون با اعتبار 900 میلیون ریال و نوسازی و بهسازی گاردریل های محور گنبد - آزادشهر به طول پنج کیلومتر را از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در این شهرستان ذکر کرد.



وی اعتبار اجرای این طرحها را 23 میلیارد و 870 میلیون ریال اعلام کرد.

هزار و 173 کیلومتر از راههای استان در حوزه استحفاظی راه و ترابری گنبدکاووس - آزادشهر قرار دارد.