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۳۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

14 پروژه عمرانی راه و ترابری در شرق گلستان افتتاح شد

14 پروژه عمرانی راه و ترابری در شرق گلستان افتتاح شد

گرگان - خبرگزاری مهر: 14 پروژه عمرانی راه و ترابری در شهرستانهای گنبد کاووس و آزادشهر واقع در شرق گلستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قاسم دبوری فریمانی رئیس اداره راه و ترابری گنبد کاووس ظهر چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرحها گفت: این پروژه ها شامل آسفالت راه 11 روستا و بهسازی پل و احداث آبرو و نصب گاردریل در پنج کیلومتر از محور گنبد- آزادشهر است.

به گفته وی آسفالت راه روستایی شورالنگ، پتکه، محمد ایمر، بلوچ آباد، زابلی محله- قوچمراد، کسکن قوجق- ملک علی تپه ، آقبند- اوچقویی- نارلیداغ، دگیچه، یسرگچن، چاروایلقی و حالی آخوند در مجموع بطول 26 کیلومتر است.
 
دبوری فریمانی نیز بهسازی پل بزرگ فلزی حاجی بالخان با اعتباری معادل 900 میلیون ریال و احداث هفت فقره آبرو محور اینچه برون با اعتبار 900 میلیون ریال و نوسازی و بهسازی گاردریل های محور گنبد - آزادشهر به طول پنج کیلومتر را از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در این شهرستان ذکر کرد.

وی اعتبار اجرای این طرحها را 23 میلیارد و 870 میلیون ریال اعلام کرد.
 
هزار و 173 کیلومتر از راههای استان در حوزه استحفاظی راه و ترابری گنبدکاووس - آزادشهر قرار دارد.
کد مطلب 1156722

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