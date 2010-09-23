دومین بیمارستان صحرایی سپاه عاشورا در چاراویماق برپا شد

دکتر رسول صادق، مسئول بسیج جامعه پزشکی آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: دومین بیمارستان صحرایی با عنوان الزهرا (س) با همکاری مراکز بهداشتی استان، جمعیت هلال احمر، بیمارستان محلاتی، سپاه ناحیه چاراویماق، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت بهداری سپاه استان و همچنین تمامی مراکز درمانی تابعه سازمان بسیج عشایری سپاه عاشورا در شهرستان چاراویماق افتتاح شده است.

وی گفت: این بیمارستان با تمام تجهیزات تخصصی با ارائه خدمات رایگان در هفته دفاع مقدس در خدمت مراجعان خواهد بود.

دکر صادق همچنین افزود: بیمارستان صحرایی چاراویماق متشکل از سه درمانگاه عمومی، تخصصی و فوق تخصصی است.

به گفته وی، این بیمارستان با دایر کردن تمامی امکانات پیشرفته با ارائه خدمات در خدمت مردم شهید پرور چاراویماق خواهد بود.

مسئول بسیج جامعه پزشکی آذربایجان شرقی، رسیدگی به بیماری های قلب، خون، غدد، روماتولوژی، چشم و ریه را از فعالیت های درمانگاه فوق تخصصی عنوان کرد و گفت: در درمانگاه عمومی و تخصصی نیز به مشکلات جسمی زنان، کودکان در شاخه های قلب و چشم و گوارش و سایر بیماری ها رسیدگی خواهد شد.

وی همچنین از شروع به کار داروسازان، دندانپزشکان و متخصصین مامایی در این بیمارستان خبر داد و افزود: برپایی اتاق عمل،بخش بستری تحت نظر، ایجاد آزمایشگاه، سونوگرافی، آندوسکوپی، اکو و کارگاه عینک سازی از دیگر خدمات پزشکان خدوم و بسیجی جامعه پزشکی استان است.