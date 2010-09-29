تبیین معارف اسلامی درفیلیپین ضعیف است/ گشایش دوحوزه علمیه در فیلیپین

حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بهجت پور رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سفری که اخیرا به کشور فیلیپین و مشاهده وضعیت مسلمانان این کشور داشته گفت: فیلیپین یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا و تنها کشور مسیحی آسیا است، این کشور دارای 80 میلیون نفر جمعیت است که 90 درصد آنها مسیحی هستند. باقی این جمعیت نیز مسلمان است و تخمین زده شده که جمعیت مسلمانان این کشور نزدیک 10 میلیون نفر باشد.

وی افزود: از نظر مذهبی، مذهب غالب مسلمانان شافعی هستند و مسلمانان شیعه جمعیت محدودی را تشکیل می دهند که اغلب خارج از مانیل پایتخت فیلیپین و در زامبانگا زندگی می کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: در فیلیپین مسلمانان شیعه دارای 2 مسجد هستند که یکی ساخته شده و دیگری در حال ساخت است که با اهتمام جمهوری اسلامی ایران ساخته می شود.

حجت الاسلام بهجت پور در ادامه گفت: در حال حاضر در شهر مانیل یک میلیون از جمیعت 13 میلیون نفری را مسلمانان تشکیل داده اند. در این شهر چند مسجد نیز وجود دارد که مشهور ترین آنها مسجد کیاپو است.

وی اظهار داشت: پس از آن که آمریکا در فیلیپین مستقر شد و با شکست اسپانیا جای آن را گرفت، تلاش کرد منطقه مسلمان نشین فیلیپین را تحت استعمار خود در آورد اما موفق نشد. از سال 1946 ، سال استقلال فیلیپین، دولتهایی که برسر کار آمدند نتوانستند این منطقه را تحت سلطه خود در آورند تا این که به این منطقه خود مختاری داده شد.

رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: درحال حاضر بین مسلمانان فیلیپین به عنوان یک منطقه خود مختار و دولت فیلیپین ارتباطی برقرار شده است.

وی با اشاره به اینکه اسلامی که وارد فیلیپین شده از سوی مالزی وارد شده و مسلمانان تاجر یا مهاجر با مراکز علمی اسلام در تمام مذاهب ارتباط عمیق و وسیعی نداشتند، این امر را یکی از عللی دانست که میان مردمان مسلمانان فیلیپین هیچگاه علما و یا دانشمندان و صاحبنظران بزرگی مشاهده نشده است.

دکتر عبدالکریم بهجت پور یادآور شد: ضعف علمی و دانش و فقدان علمای توانا در شناخت و ترویج دین موجب شده که این منطقه از نظر شناخت اسلام دارای عمق و بینشهای صحیح مورد انتظار نباشد. رهبران این منطقه تنها مبارزانی هستند که در پرتو شناختی که از دین داشتند روح استکبار ستیزی مردم را در برابر سلطه بیگانه تحریک و تهیج کردند.

وی افزود: از آنجا که بناهای عمیق اسلام شناسی، مدارس، حوزه های علمی و دانشگاه های اسلامی در این منطقه وجود نداشته و رهبران آنها نیز دانش کافی ندارند این کشور از نظر بینش اسلامی چندان برنامه موفقی ندارد. در حال حاضر نیز از داشتن علمایی که حقیقت و معارف اسلام را به این مردم ارائه کنند رنج می برند. در سطح مردم و در سطح علما یک مجموعه برای رهبری یا راهبری دینی مشاهده نمی شود.

این استاد حوزه و دانشگاه تأکید کرد: جمهوری اسلامی تلاشهایی در این رابطه انجام داده است. جامعة المصطفی العالیمه در مانیل و زامبانگا حوزه علمیه تأسیس کرده اند اما این اقدامات آغاز راه است و تا رسیدن به راه هموار فاصله بسیاری داریم.