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۴ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۴۵

شرایط اخذ مجوز موسسات فرهنگی تک منظوره در یزد اعلام شد

یزد - خبرگزاری مهر: اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد شرایط اخذ مجوز موسسات فرهنگی تک منظوره در این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در راستای ترویج و توسعه فرهنگ و هنر در استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به صدور مجوز موسسات فرهنگی و هنری تک منظوره کرده است.

بر اساس این گزارش، مصادیق موضوع فعالیتهای موسسات فرهنگی و هنری اعلام شده که دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر، دارا بودن سن 25 سال و متاهل و یا حداقل 27 سال برای افراد مجرد، انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم، تابعیت جمهوری اسلامی،نداشتن سوء پیشینه کیفری، سابقه فرهنگی هنری در قالب گزارش، مقاله، پژوهش، لوح تقدیر و تشویق‌نامه و ... از جمله این شرایط است.

این اداره کل با اعلام مدارک مورد نیاز برای دریافت مجوز برای آموزشگاه‌های یاد شده، اعلام کرد: فعالیت‌هایی که در حال حاضر برای آنها مجوز صادر می‌شود در حوزه خدمات نشر شامل حروف‌چینی، ویرایش، طراحی، تصویرگری و صفحه آرایی و نظارت بر چاپ کتاب و نشریه است.

برگزاری جلسات و مراسم در مورد معرفی، بررسی و نقد کتاب و نشریه، مشارکت در برگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه‌ های فرهنگی و هنری، برگزاری نشستهای فرهنگی، ادبی (برنامه شعرخوانی و نقد اشعار)، انتخاب اشعار برگزیده، برگزاری نشستهای بررسی و نقد آثار سینمایی شامل آثار کوتاه، بلند، مستند، انیمیشن، مطالعه و تحقیق و پژوهش در زمینه فعالیتهای فرهنگی و هنری، ارائه خدمات و تبادل کالاهای فرهنگی و هنری دارای مجوز در حوزه کتاب، مطبوعات، اقلام صوتی و نرم ‌افزارهای رایانه ‌ای، طراحی بانکهای اطلاعاتی و کتابخانه‌ های عمومی و تخصصی و سایتهای اطلاع ‌رسانی و ارائه خدمات فهرست‌ نویسی، سند آرایی مدارک و اسناد فرهنگی و هنری و ... از جمله خدمات این حوزه به شمار می‌ رود.

بر اساس این گزارش همچنین برگزاری دوره‌ های آموزشی کوتاه مدت در حوزه آشنایی با مفاهیم و معارف اسلامی در حوزه علوم قرآنی شامل روخوانی، روانخوانی و درک مفاهیم، نهج ‌البلاغه، احکام و سیره ائمه اطهار (ع)، طراحی و برگزاری دوره ‌های آموزشی کوتاه مدت آزاد فرهنگی در زمینه لیتوگرافی، چاپ، صحافی، صفحه ‌آرایی و طراحی جلد، طراحی و برگزاری دوره‌ های آموزشی کوتاه مدت با مجوز معاونتهای ذیربط وزارتخانه در زمینه ویراستاری، تصحیح متون، طراحی و برگزاری دوره ‌های آموزشی کوتاه مدت در زمینه کتابداری عمومی و تخصصی، طراحی و برگزاری دوره‌ های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری در زمینه داستان‌ نویسی، بررسی و نقد کتاب و ... نیز از دیگر خدمات حوزه نشر به شمار می ‌رود.

طراحی و برگزاری دوره ‌های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری در زمینه عکاسی هنری، خوشنویسی، هنرهای دستی، نگارگری و سفالگری، طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت آزاد هنری در زمینه نقاشی، طراحی و گرافیک رایانه ‌ای، طراحی و برگزاری دوره‌ های آموزشی کوتاه مدت آزاد مطبوعاتی در زمینه خبرنگاری، روزنامه نگاری، عکاسی خبری و طراحی و برگزاری دوره‌ های آموزشی کوتاه مدت آزاد سینمایی در زمینه فیلم‌سازی، فیلم‌نامه نویسی، صدابرداری، تدوینگری ، فیلمبرداری، چهره ‌پردازی و ... نیز از دیگر فعالیتهایی است که مجوز برای تاسیس آموزشگاه‌ های تک منظور در حوزه این فعالیتها صادر خواهد شد.

کد مطلب 1159049

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