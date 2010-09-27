شیوه نامه جدید انضباطی در دانشگاهها/ استعمال سیگار در دانشگاه ممنوع شد

دکتر فرحناز ترکستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از بندهای شیوه نامه اجرایی انضباطی در سال تحصیلی جدید مربوط به مصرف مواد دخانی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی است که لازم است دانشجویان با این موضوع آشنا شوند.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه بر اساس این شیوه نامه، مصرف سیگار در سطح دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع است و در صورت احراز این موضوع با دانشجوی متخلف برخورد می شود.

ترکستانی یادآور شد: هدف اصلی این شیوه نامه این است که دانشجو با مضرات مصرف دخانیات آشنا شود و به صورت غیرمستقیم آموزشهای لازم به دانشجو داده شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نیز ما سعی می کنیم با فرهنگ سازی و فعالیت های جانبی از جمله ورزش بتوانیم نشاط بیشتری در میان دانشجویان به خصوص دانشجویان ساکن خوابگاه ایجاد کنیم.