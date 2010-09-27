آشتی ملی فلسطین برنده و بازنده ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی ابومرزوق در گفتگو با روزنامه الجریده چاپ کویت اظهار داشت: جنبش های فتح و حماس توافق کرده اند که هفته آتی نیز برای بررسی اختلافات داخلی در دمشق با یکدیگر دیدار کنند.

وی گفت: پس از دستیابی فتح و حماس به توافقات داخلی، مصر از تمامی گروه های فلسطینی دعوت خواهد کرد که برای امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین به قاهره بیایند و این توافقنامه ای است که برنده و بازنده در آن وجود ندارد.

ابومرزوق با بیان این مطلب افزود: روند گفتگوهای جاری میان جنبش های فتح و حماس در دیدار یک ماه گذشته "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس و "عمر سلیمان" رئیس سازمان اطلاعات مصر در مکه کلید خورد.

وی اظهار داشت: در دیدار اخیر مشعل و "عزام الاحمد" رئیس هیئت مذاکره کننده جنبش فتح در دمشق 3 موضوع اصلاح سازمان آزادیبخش فلسطین، انتخابات و زمان آن و تشکیل کمیسیون انتخابات، قضایی و امنیتی در فضایی مثبت و دوستانه بررسی و در مورد آنها توافقاتی حاصل شد.

ابومرزوق تصریح کرد: انشاءالله به زودی در قاهره توافق آشتی ملی فلسطین را جشن خواهیم گرفت.