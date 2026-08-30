به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی در نشست خبری که امروز (یکشنبه 8 شهریور) برگزار شد در مورد مسائل مختلف پیرامون تیم فوتبال امید توضیح داد.
دلیل سکوت چند ماه اخیر
وی گفت: ابتدا از همه رسانهها تشکر میکنم. در چند ماه گذشته مصاحبه نکردیم تا تمرکز بیشتری روی کار داشته باشیم و اخبار تیم نیز از یک مسیر و مرجع مشخص، یعنی فدراسیون فوتبال، دنبال شود.
تیم امید حاصل یک پروسه چندساله است
عبدی یاداور شد: این تیم حاصل یک اتفاق کوتاهمدت نیست. سه سال پیش هم گفتم تیم نوجوانان، تیم امروز نیست؛ تیم آینده است. بسیاری از بازیکنانی که آن زمان انتخاب شدند، امروز در تیم امید هستند و حدود ۷۰ درصد نفرات فعلی ما زیر ۲۰ سال سن دارند. این بازیکنان حاصل زحمات آکادمیها، مربیان، باشگاهها و خانوادههایشان هستند. ما در سراسر ایران استعدادها را رصد کردیم و خوشبختانه امروز بسیاری از همان بازیکنان به نفرات تأثیرگذار لیگ تبدیل شدهاند.
وی تصریح کرد: هدف ما فقط ناگویا نیست. ناگویا یک مرحله برای رسیدن به هدف بزرگتر، یعنی المپیک، است. اگر قرار بود فقط یک کار کوتاهمدت انجام دهیم، اصلاً نیازی به این پروسه نبود.
هدف ما کمک به تیم ملی بزرگسالان است
سرمربی تیم فوتبال امید ادامه داد: یکی دیگر از اهداف ما این است که بتوانیم به تیم ملی بزرگسالان کمک کنیم. بازیکنانی که امروز در استقلال، پرسپولیس و سایر باشگاهها تأثیرگذار هستند، بخش زیادی از همین پروسهاند. بازیکنانی مثل قلیزاده، رزاقینیا، کسرا طاهری و چند نفر دیگر، حاصل همین مسیر هستند. اگر این پروسه درست ادامه پیدا کند، میتواند به پوستاندازی و نوسازی تیم ملی بزرگسالان هم کمک کند.
امروز باید بازیکنان را در اختیار داشته باشیم
عبدی خاطرنشان کرد: ما از سه ماه قبل برنامهریزی کرده بودیم. دو اردوی خوب در خرداد و تیر داشتیم و قرار بود در مرداد هم اردو داشته باشیم، اما به دلیل فشردگی مسابقات لیگ، به احترام باشگاهها اردو را برگزار نکردیم و مسابقات را رصد کردیم. قرار بود امروز بازیکنان در اختیار تیم باشند، اما هنوز تعداد زیادی از آنها به اردو نیامدهاند. با پنج یا شش بازیکن نمیتوان فوتبال تمرین کرد.
وی تاکید کرد: میتوان چهار به دو یا گلکوچک بازی کرد، اما نمیتوان یک تیم را آماده مسابقات کرد. اگر امروز هم بازیکنان به تعداد لازم نرسند، عملاً تیمی برای تمرین و آمادهسازی وجود ندارد.
باشگاهها مقصر نیستند
سرمربی تیم فوتبال امید افزود: من هیچوقت نگفتم باشگاهها مقصرند. آنها هم کاملاً حق دارند بازیکنان خودشان را در اختیار داشته باشند؛ هزینه میکنند و مسابقه دارند. مشکل این است که نباید تیم ملی و باشگاهها را مقابل یکدیگر قرار دهیم. با برنامهریزی بهتر میشد کاری کرد که هم باشگاهها به اهداف خود برسند و هم تیم ملی امید بتواند آماده شود.
از پرسپولیس، گلگهر و خیبر که در این شرایط بازیکنان تأثیرگذارشان را در اختیار ما گذاشتهاند تشکر میکنم.
سازمان لیگ میتوانست برنامه بهتری داشته باشد
عبدی گفت: وقتی آخرین بازیهای لیگ تا ۲۲ شهریور برگزار میشود و ما ۲۵ شهریور اولین بازیمان را در ناگویا داریم، عملاً فرصتی برای آمادهسازی باقی نمیماند. ما هفت ساعت اختلاف زمانی با ژاپن داریم و پرواز مستقیم هم نداریم. اگر بازیکنی ۲۳ شهریور بازی کند، حتی در خوشبینانهترین حالت ۲۴ شهریور پرواز میکند و ۲۵ شهریور به ژاپن میرسد. عملاً نمیتوانیم از او در بازی اول استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: ما فقط سه بازی در مرحله گروهی داریم. اگر بازی اول را از دست بدهیم، شرایط صعود بسیار سخت میشود. این تفاوت فوتبال ملی با باشگاهی است.
با ۱۰ بازیکن هم به ناگویا میرویم
سرمربی تیم فوتبال امید یادآور شد: من آدم جنگجویی هستم و همیشه کارهای سخت را قبول کردهام. اگر لازم باشد با ۱۰ بازیکن و یک دروازهبان هم در مسابقات شرکت میکنیم، اما دیگر درصد موفقیت را من تعیین نمیکنم؛ شرایط تعیین میکند. ما تمام توانمان را میگذاریم و به بازیکنانمان ایمان داریم، اما وقتی بازیکن نداریم، زمان کم است و بازی تدارکاتی هم به اندازه کافی نداشتهایم، طبیعی است که درصد موفقیت کاهش پیدا کند.
فهرست نهایی قابل تغییر نیست
عبدی در بخشی از این نشست خبری گفت: اسامی نهایی ثبت شده و کارت بازیکنان صادر شده است. این فهرست تنها در صورت مصدومیت جدی یک بازیکن و طبق مقررات امکان تغییر دارد.
اگر بازیکنی روزهای پایانی مسابقات لیگ بازی کند، دیگر نمیتوانیم روی حضورش در بازیهای ابتدایی ناگویا حساب کنیم. فاصله زمانی و شرایط سفر اجازه چنین کاری را نمیدهد.
سلامت بازیکنان برای من مهمتر از نتیجه است
وی ادامه داد: من حاضر نیستم بازیکن را به شکل یک ابزار ببینم. قرار نیست بازیکنی مصدوم شود و بگوییم نفر دیگری را جایگزین میکنیم. ورزش، احترام و انسانیت دارد. به خاطر احترام به باشگاهها، هزینههایی که کردهاند و مهمتر از همه سلامت بازیکنان، حاضر نیستم از آنها به شکل غیرمسئولانه استفاده کنم. ما نمونههایی داشتهایم که بازیکن پس از مسابقه باشگاهی بلافاصله به تیم ملی برگشته و بازی کرده و بعد دچار آسیب جدی شده است. من نمیخواهم چنین اتفاقی برای بازیکنانم رخ دهد.
انتخاب بازیکنان فنی است، نه شخصی
عبدی تصریح کرد: در مورد بازیکنانی که دعوت نشدهاند، بعضی مسائل فنی و بعضی مسائل رفتاری وجود داشته است. اگر بازیکنی برای حضور در اردو قول بدهد اما بعد مشخص شود شرایط دیگری داشته، طبیعی است که در تصمیم من تأثیر بگذارد اما در مورد بسیاری از بازیکنان، موضوع کاملاً فنی است. ما فقط ۲۳ بازیکن میتوانیم ببریم. اینکه یک بازیکن خوب است، به این معنا نیست که حتماً باید در ترکیب ۲۳ نفره قرار بگیرد.
وی افزود: برای من اسم، باشگاه و شهرت بازیکن ملاک نیست. آمادگی ذهنی، بدنی، اعتمادبهنفس و توانایی اجرای برنامههای تاکتیکی تعیینکننده است.
چرا ناگویا مهم است؟
سرمربی تیم فوتبال امید گفت: ما برای سه بازی به ناگویا نمیرویم؛ ناگویا بخشی از یک پروژه بزرگتر است. هدف اصلی، المپیک و کمک به آینده فوتبال ایران است.
اگر این کار ساده و روتین بود، هر مربی دیگری هم میتوانست انجامش دهد. من همیشه دنبال کارهای سخت بودهام.
برنامههای تدارکاتی هم بارها تغییر کرد
عبدی خاطرنشان کرد: برای اردوی پیش از ناگویا چند برنامه داشتیم. ابتدا صحبت از اندونزی بود، بعد به دلیل شرایطی که پیش آمد منتفی شد. سپس موضوع فیلیپین مطرح شد و حتی بازی دوستانه هم پیشبینی شد، اما درباره زمین تمرین، چمن مصنوعی و امکانات، اطلاعات متفاوتی ارائه شد و برنامه دوباره تغییر کرد.
وی گفت: این تغییرات زمان زیادی از ما گرفت. وقتی میخواهید برای تیم ملی برنامهریزی کنید، باید جزئیات از ابتدا مشخص باشد.
چرا این نشست خبری را برگزار کردم؟
سرمربی تیم فوتبال امید تاکید کردک هدفم از این نشست، فشار آوردن به کسی نیست. میخواستم شما سؤال بپرسید و من با شفافیت پاسخ بدهم. من نمیخواهم تیم ملی وارد حاشیه شود، اما رسانهها باید بدانند چه شرایطی داریم. همه ما نگران موفقیت تیم امید هستیم و انتظار دارم این نگرانی در ساختار فوتبال هم وجود داشته باشد. چرا تیمهای ملی، به جز تیم بزرگسالان، همیشه برای بدیهیات مشکل دارند؟ زمین، اردو، لباس، کفش، بازیکن و برنامه آمادهسازی. اینها باید از قبل مشخص باشد.
انتظارم از مسئولان چیست؟
سرمربی تیم فوتبال امید گفت: من وارد مسائل استراتژیک نمیشوم. وظیفه من انتخاب بازیکن، تمرین دادن، برنامهریزی فنی و آماده کردن تیم برای مسابقه است. اما فدراسیون، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و سازمان لیگ باید کمک کنند بازیکنان در اختیار تیم ملی باشند. ما میخواهیم با تمام توان به ناگویا برویم. اگر همه مجموعهها کنار هم باشند، میتوانیم از این نسل بازیکنان برای آینده فوتبال ایران استفاده کنیم.
نظر شما