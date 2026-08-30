هواشناسی: دمای اصفهان از چهارشنبه روند کاهشی دارد

حجت الله علی‌عسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی همچنان جو تا پایان هفته پایدار است و آسمان بصورت صاف تا قسمتی ابری بعداز ظهر ها گاهی وزش باد خواهیم داشت.

به گفته وی، از روز چهار شنبه ۱۱ شهریور دما در سطح استان کاهش خواهد داشت.

کارشناس مسئول پیش‌بینی هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دما طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

علی عسکریان اضافه کرد: چوپانان با دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.