تیم ملی بسکتبال مغلوب فیلیپین شد/ باختی که جبران نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین از گروه E مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ امروز (یکشنبه ۸ شهریور) در مانیل برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان بسکتبال ایران باوجود برتری در آغاز رقابت که با پیروزی در کوارتر نخست همراه بود، نتوانستند نتیجه نهایی را از آن خود کنند طوریکه آن را ۶۸ به ۵۶ واگذار کردند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین به این شرح است:

* ایران ۵۶ - فیلیپین ۶۸

(۱۸ - ۷)، (۱۶ - ۲۹)، (۱۳ - ۱۳)، (۱۹ - ۹)

تیم ملی بسکتبال در حالی نتیجه دیدار امروز برابر فیلیپین را واگذار کرد که آخرین بار در بازی های آسیایی هانگژو برابر این تیم شکست خورده بود اما در این دیدار نتوانست آن شکست را جبران کند.

بدین ترتیب با شکست برابر فیلیپین، پرونده بسکتبال ایران در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی با دو شکست و دو امتیاز بسته شد. تیم ملی بسکتبال ایران پیش از دیدار امروز، در دیدار بانیوزیلند که جمعه برگزار شد نیز با نتیجه ۹۳ به ۹۱ شکست خورده بود.