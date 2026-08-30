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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

انتخابی جام جهانی بسکتبال؛

تیم ملی بسکتبال مغلوب فیلیپین شد/ باختی که جبران نشد

تیم ملی بسکتبال مغلوب فیلیپین شد/ باختی که جبران نشد

پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ برای تیم ملی بسکتبال ایران با شکست برابر فیلیپین بسته شد؛ بدین ترتیب این پنجره دو باخت و تنها دو امتیاز برای کشورمان داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین از گروه E مرحله دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ امروز (یکشنبه ۸ شهریور) در مانیل برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان بسکتبال ایران باوجود برتری در آغاز رقابت که با پیروزی در کوارتر نخست همراه بود، نتوانستند نتیجه نهایی را از آن خود کنند طوریکه آن را ۶۸ به ۵۶ واگذار کردند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین به این شرح است:

* ایران ۵۶ - فیلیپین ۶۸
(۱۸ - ۷)، (۱۶ - ۲۹)، (۱۳ - ۱۳)، (۱۹ - ۹)

تیم ملی بسکتبال در حالی نتیجه دیدار امروز برابر فیلیپین را واگذار کرد که آخرین بار در بازی های آسیایی هانگژو برابر این تیم شکست خورده بود اما در این دیدار نتوانست آن شکست را جبران کند.

بدین ترتیب با شکست برابر فیلیپین، پرونده بسکتبال ایران در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی با دو شکست و دو امتیاز بسته شد. تیم ملی بسکتبال ایران پیش از دیدار امروز، در دیدار بانیوزیلند که جمعه برگزار شد نیز با نتیجه ۹۳ به ۹۱ شکست خورده بود.

کد مطلب 6932262

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    نظرات

    • رضا IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      1 0
      پاسخ
      تیم بسکتبال فعل خواستن و بردن در وجودش اصلا وابدا وجود نداشت،به همین خاطر من بدم اومد واز کوارتر دوم به بعد تلویزیون را خاموش کردم،چون دیگه اعصابم داشت خراب می شد،بازیکنان حال دویدن که هیچ حال راه رفتن هم نداشتن

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