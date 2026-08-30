به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «مرکز فلسطینی اطلاع‌رسانی»، ابوعبیده، سخنگوی گردان‌های قسام در نخستین سالگرد شهادت حذیفه الکحلوت، سخنگوی سابق این گردان‌ها ضمن تمجید از نقش رسانه‌ای و تأثیر او در گفتمان این گردان‌ها، یاد وی را گرامی داشت.

وی گفت الکحلوت «سخنگوی امت و نماد مقاومت» بود و اشاره کرد که او نخستین سخنگوی گردان‌های قسام بوده است.

سخنگوی گردان های قسام افزود: پژواک سخنان شهید ابوعبیده همچنان باقی است و چفیه او نزد هوادارانش در سراسر جهان به نمادی از مقاومت تبدیل شده است.

وی افزود: شهید ابوعبیده یک مکتب رسانه‌ای کامل بود و به لطف خداوند از حکمت و بصیرت برخوردار بود. اگرچه جسم او از میان ما رفته است، اما آثار و ردپای او همچنان باقی خواهد ماند.

سخنگوی گردان های قسام در ادامه گفت: شهادت ابوعبیده به معنای پایان راه او نیست و برادرانش پرچم را بر زمین نخواهند گذاشت و ما راه را پس از او تا پیروزی و آزادی قدس، به خواست خدا ادامه خواهیم داد.

سخنگوی گردان های قسام به یاد شهید حذیفه الکحلوت که نام جهادی «ابوعبیده» را برای خود برگزیده بود همین نام را انتخاب کرد و وی نیز با همین عنوان فعالیت می کند.