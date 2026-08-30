حضور مردم کمر دشمن را شکست

حجت الاسلام والمسلمین احمد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حماسه حضور مردمی پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم ولایتمدار ایران اسلامی، خودجوش در صحنه حاضر شدند و با حضور پرشور خود در خیابان ها و تجمعات، پشتیبانی کم نظیری از نیروهای مسلح نشان دادند که این وحدت، موجب در هم شکستن اراده دشمنان شد.

وی با تأکید بر قدرت بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، افزود: نیروهای مسلح کشورمان، درس سختی به استکبار جهانی، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی دادند و همانگونه که شهید مقاومت بارها تصریح کردند، هرگونه تنش منطقه ای با پاسخ همه جانبه و هدف گیری تمامی پایگاه های آمریکایی در منطقه مواجه خواهد شد که عملاً شاهد تحقق آن بودیم.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اردبیل در ادامه با اشاره به موفقیت های اخیر در عملیات های مقاومت، گفت: در جنگ ۴۰ روزه اخیر، همرزمان ما در نیروی هوافضا و ارتش قهرمان کشور، پایگاه آمریکا در اردن را مورد هدف قرار دادند که در این حمله، تجهیزات و نیروهای استکبار به طور کامل منهدم شد و این پیروزی ارزشمندی برای ملت ایران و جبهه مقاومت به شمار میرود.

حجت الاسلام والمسلمین نظری با تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، بر لزوم حفظ انسجام و پرهیز از تفرقه تأکید کرد و گفت: دشمن که در تمامی جبهه ها شکست خورده، اکنون به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم و جبهه مردمی حزب الله است؛ لذا باید با هوشیاری کامل، گوش به فرمان ولی امر مسلمین، حضرت آیت الله خامنه ای باشیم و بیانات ایشان را سرلوحه عمل خود قرار دهیم و در راه تحقق منویات رهبری، از هیچ کوششی دریغ نورزیم.

وی در پایان، با آرزوی سربلندی روزافزون نظام اسلامی، گفت: امیدواریم با همدلی و همراهی، گامهای مؤثری در مسیر اعتلای میهن عزیزمان برداریم.