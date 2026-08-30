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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳

تلاش برای ثبت «روز بندر کیاشهر»؛ جشنواره صیادی در راه است

تلاش برای ثبت «روز بندر کیاشهر»؛ جشنواره صیادی در راه است

بندر کیاشهر- شهردار بندر کیاشهر از تلاش برای ثبت «روز بندر کیاشهر» خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره‌های بومی و معرفی ظرفیت‌ صیادی از برنامه‌های این شهر برای تقویت هویت گردشگری منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فدایی شامگاه یکشنبه در دومین جشنواره شکرانه برنج در بندر کیاشهر اظهار کرد: سال گذشته مراسمی در این شهر برگزار شد که با استقبال خوبی از سوی مردم همراه بود و برنامه‌های مناسبی نیز در آن اجرا شد.

شهردار بندر کیاشهر افزود: بر همین اساس تصمیم گرفتیم امسال مراسمی بزرگ‌تر و به‌مراتب بهتر برگزار کنیم و ضمن رفع کمبودهای سال گذشته، ظرفیت‌های موجود را نیز تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه جشنواره شکرانه برنج با هدف قدردانی از کشاورزان و شالیکاران برگزار شده است، گفت: این قشر زحمتکش در طول سال برای تولید برنج تلاش می‌کنند و نقش مهمی در اقتصاد، فرهنگ و هویت منطقه دارند.

فدایی با اشاره به برپایی غرفه‌های نمایشگاهی در حاشیه این جشنواره ، تصریح کرد:۱۵ غرفه از سراسر کشور و ۱۵ غرفه نیز از سوی کسبه بندر کیاشهر در این برنامه فعال هستند و محصولات مختلف خود را به مردم و بازدیدکنندگان عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه آئین کشت برنج در اوایل خردادماه برگزار شد، اظهار کرد:امروز ، این جشنواره، آیین برداشت، درو و خرمن برنج به سبک قدیم و سنتی اجرا می‌شود تا بخشی از فرهنگ و آداب کشاورزی گذشتگان برای نسل امروز بازآفرینی و معرفی شود.

شهردار بندرکیاشهر از تلاش برای ثبت «روز بندر کیاشهر» خبر داد و گفت: ضمن اجرای برنامه‌هایی برای معرفی بیشتر محصولات بومی و همچنین برگزاری جشنواره صیادی در آینده در تلاش هستیم که ان‌شاءالله «روز بندرکیاشهر» را ثبت کنیم.

تلاش برای ثبت «روز بندر کیاشهر»؛ جشنواره صیادی در راه است

جشنواره شکرانه برنج، روایتگر برکت محصول و رنج شالیکاران است

حاتم پورباقری با بیان اینکه جشنواره شکرانه برنج با هدف گرامیداشت برکت حاصل از تلاش شالیکاران و پاسداشت فرهنگ دیرینه کشت برنج برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره در تلاش است زحمت کشاورزان، اهمیت تولید داخلی و جایگاه برنج در زندگی و معیشت مردم را روایت کند.

رئیس شورای اسلامی افزود:جشنواره فرصتی برای قدردانی از شالیکاران و خانواده‌ هایی بود که ماه‌ها برای آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت محصول تلاش می‌کنند و با دستان توانمند خود، بخشی از نیاز سفره‌های مردم را تأمین می‌کنند.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره شکرانه برنج انتقال فرهنگ زندگی شالیکاران آیین‌ها و هویت مردم این دیار است، تصریح کرد:این جشنواره علاوه بر ایجاد فضایی شاد و صمیمی برای مردم، به معرفی ظرفیت‌های کشاورزی این شهر بندری و انتقال فرهنگ شالیکاری به نسل‌های آینده کمک می‌کند.

پورباقری گفت:جشنواره شکرانه برنج در حقیقت ادای احترام به زمین، کشاورز و محصولی است که حاصل ماه‌ها رنج و کوشش شالیکاران بوده و نمادی از شکرگزاری برای نعمت، برکت و تلاش انسان‌هایی است که چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند.

کد مطلب 6932241

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