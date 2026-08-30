تلاش برای ثبت «روز بندر کیاشهر»؛ جشنواره صیادی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فدایی شامگاه یکشنبه در دومین جشنواره شکرانه برنج در بندر کیاشهر اظهار کرد: سال گذشته مراسمی در این شهر برگزار شد که با استقبال خوبی از سوی مردم همراه بود و برنامههای مناسبی نیز در آن اجرا شد.
شهردار بندر کیاشهر افزود: بر همین اساس تصمیم گرفتیم امسال مراسمی بزرگتر و بهمراتب بهتر برگزار کنیم و ضمن رفع کمبودهای سال گذشته، ظرفیتهای موجود را نیز تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه جشنواره شکرانه برنج با هدف قدردانی از کشاورزان و شالیکاران برگزار شده است، گفت: این قشر زحمتکش در طول سال برای تولید برنج تلاش میکنند و نقش مهمی در اقتصاد، فرهنگ و هویت منطقه دارند.
فدایی با اشاره به برپایی غرفههای نمایشگاهی در حاشیه این جشنواره ، تصریح کرد:۱۵ غرفه از سراسر کشور و ۱۵ غرفه نیز از سوی کسبه بندر کیاشهر در این برنامه فعال هستند و محصولات مختلف خود را به مردم و بازدیدکنندگان عرضه میکنند.
وی با بیان اینکه آئین کشت برنج در اوایل خردادماه برگزار شد، اظهار کرد:امروز ، این جشنواره، آیین برداشت، درو و خرمن برنج به سبک قدیم و سنتی اجرا میشود تا بخشی از فرهنگ و آداب کشاورزی گذشتگان برای نسل امروز بازآفرینی و معرفی شود.
شهردار بندرکیاشهر از تلاش برای ثبت «روز بندر کیاشهر» خبر داد و گفت: ضمن اجرای برنامههایی برای معرفی بیشتر محصولات بومی و همچنین برگزاری جشنواره صیادی در آینده در تلاش هستیم که انشاءالله «روز بندرکیاشهر» را ثبت کنیم.
جشنواره شکرانه برنج، روایتگر برکت محصول و رنج شالیکاران است
حاتم پورباقری با بیان اینکه جشنواره شکرانه برنج با هدف گرامیداشت برکت حاصل از تلاش شالیکاران و پاسداشت فرهنگ دیرینه کشت برنج برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره در تلاش است زحمت کشاورزان، اهمیت تولید داخلی و جایگاه برنج در زندگی و معیشت مردم را روایت کند.
رئیس شورای اسلامی افزود:جشنواره فرصتی برای قدردانی از شالیکاران و خانواده هایی بود که ماهها برای آمادهسازی زمین، کاشت، داشت و برداشت محصول تلاش میکنند و با دستان توانمند خود، بخشی از نیاز سفرههای مردم را تأمین میکنند.
وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره شکرانه برنج انتقال فرهنگ زندگی شالیکاران آیینها و هویت مردم این دیار است، تصریح کرد:این جشنواره علاوه بر ایجاد فضایی شاد و صمیمی برای مردم، به معرفی ظرفیتهای کشاورزی این شهر بندری و انتقال فرهنگ شالیکاری به نسلهای آینده کمک میکند.
پورباقری گفت:جشنواره شکرانه برنج در حقیقت ادای احترام به زمین، کشاورز و محصولی است که حاصل ماهها رنج و کوشش شالیکاران بوده و نمادی از شکرگزاری برای نعمت، برکت و تلاش انسانهایی است که چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند.
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