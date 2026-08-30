تنگه هرمز تحت کنترل؛ ممانعت نیروهای مسلح از عبور شناورهای غیرمجاز

بنا بر اطلاع رسیده به خبرنگار مهر از تاریخ ۳۱ مردادماه تاکنون ۳۰ فروند شناور متخلف قصد عبور غیرمجاز از تنگه هرمز را داشته‌اند که توسط نیروهای مسلح ایران از تردد آنها ممانعت شده است.



بر اساس این اطلاعات در این بازه زمانی تردد از مسیر مورد تایید جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی و پرداخت عوارض و به‌صورت محدود انجام می‌شود.



همچنین پیش از آغاز جنگ رمضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ فروند تانکر نفتکش و یک هزار و ۷۰۰ فروند کشتی تجاری از این مسیر عبور کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده توقف جدی در تردد و تجارت در شرایط فعلی است.



ادعاهای مطرح‌شده درباره مین‌روبی نیز با هیچ داده‌ای قابل تأیید نیست و طرف آمریکایی تاکنون هیچ مستندی در این زمینه ارائه نکرده است.



همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره میزان صادرات نفت فاقد مبنای مستند بوده و به نظر می‌رسد در چارچوب جنگ رسانه‌ای طرف آمریکایی برای تاثیر بر بازارهای جهانی به ویژه در حوزه انرژی انجام می‌شود